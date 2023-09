Camion si ribalta a Chianni: conducente ferito

Scritto da admin• 1:21 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

CHIANNI – Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa, distaccamento di Saline di Volterra, è intervenuta alle ore 9:30 per incidente stradale, ribaltamento mezzo pesante in via volterrana Località La Grillaia nel Comune di Chianni, strada che porta all’interno della vecchia discarica.



L’intervento della squadra è valso a liberare il conducente, del mezzo, 62 anni, rimasto incastrato nel veicolo per poi consegnarlo al personale sanitario del 118, che gli ha riscontrato un sospetto trauma toracico agli arti inferiori. L’uomo è stato accompagnato dal Pegaso al Pronto Soccorso di Cisanello in codice giallo.

Sul posto oltre al Pegaso, per il trasporto in ospedale del ferito i Carabinieri di Chianni. Le cause sono ancora in corso di accertamento.

Condividi la notizia:

Last modified: Settembre 1, 2023