Antonio Caracciolo: “Approccio sbagliato, abbiamo pagato un brutto avvio”

PISA – Dopo la fine della gara il “Comandante” Antonio Caracciolo analizza la brutta sconfitta contro il Como.

“Diciamo che ci tenevamo a fare un altro tipo di partita, purtroppo siamo venuti meno in fase di approccio, poi dopo il difficile avvio di gara, all’inizio secondo tempo eravamo riusciti ad accorciare le distante, poi il gol del 3-1 ci ha tagliato le gambe. Purtroppo sfruttando in maniera diversa il calcio d’angolo potevano evitare il secondo gol di Cutrone. Purtroppo c’è da dire che sul quel gol sono state fatte scelte sbagliate. Bisogna crescere in tal senso. Abbiamo regalato tre gol. Ora, dopo la sosta, testa al Palermo, però, per ritornare subito in carreggiata, magari anche con l’aiuto del nostro pubblico che può darci una grossa mano. Può dare una carica aggiuntiva a tutti e mi auguro che contro il Palermo torni allo stadio”.

