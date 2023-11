Alberto Aquilani: “Dovremo far valere le nostre qualità tecniche. Io a rischio? Dal primo giorno”

Scritto da admin• 3:08 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della delicatissima trasferta del “Druso” contro il SudTirol mister Alberto Aquilani ha parlato davanti a microfoni e taccuini.

di Giovanni Manenti



CONTESTAZIONI. “Le contestazioni dei tifosi vanno accettate e dobbiamo solo lavorare per fargli cambiare idea. I tifosi sono il valore aggiunto e dopo la gara con il Como abbiamo lavorato bene per affrontare una gara difficile come quella di Bolzano”.

NO MODULO FISSO. “Non ho un modulo fisso, perché si deve adeguare volta per volta sia ai giocatori a disposizione che all’avversario, potendo variare anche durante i 90 minuti”.

SUGLI AVVERSARI. “Il Sudtirol è una squadra impegnativa, che ha una formazione composta da giocatori adatti al credo calcistico del suo allenatore e che ha fatto molto bene lo scorso anno e che si sta confermando anche in questa stagione, sapendo che ci attende una gara molto battagliera e dovremo far valere le nostre qualità tecniche”.

SUL CARATTERE DELLA SQUADRA. “Chi dice che siamo meno forti caratterialmente rispetto all’aspetto tecnico, può avere ragione perché questo è il rischio del tipo di gioco che noi proponiamo, ma quello che mi rende fiducioso è la risposta anche sotto questo punto, che la squadra ha avuto nel secondo tempi contro il Como”.

RECUPERO INFORTUNATI. “Sotto l’aspetto del recupero degli infortunati D’Alessandro si è allenato da un paio di giorni ed è in fase di pieno recupero, mentre Torregrossa, Nicolas e Marin sono disponibili. Arena ha avuto un problema alla caviglia che sta pienamente recuperando, Caracciolo spero che possa essere a disposizione già dopo la sosta, al contrario di Tourè che è stato operato ed i cui tempi non possono essere al momento quantificabili”.

RETI SUBITE NEL PRIMO QUARTO D’ORA. “È indubbio che anche le reti che in alcune occasioni abbiamo subito nel primo quarto d’ora di gioco, siano un aspetto che merita di essere analizzato in quanto condizionano il resto della partita, anche se non penso che ci sia un motivo specifico in quanto si è quasi sempre trattato di errori individuali, ragion per cui occorre lavorare su di una maggiore attenzione da parte dei singoli giocatori in determinate fasi di gioco”.

SPRONARE I GIOCATORI. “Non è facile però sapere come spronare i giocatori, in quanto ciò dipende dal carattere di ognuno di loro, ve ne sono alcuni che se gli attacchi ti rispondono positivamente ed altri che al contrario si abbattono ed è questo il compito più difficile per un allenatore, ovvero capire quale metodo usare, anche se io ovviamente preferisco, chi reagisce con rabbia agonistica ad eventuali rimproveri”.

A RISCHIO? “Se mi chiedete se io mi senta a rischio rispetto all’esito della gara contro il SudTirol, non posso che rispondere, che mi sono sentito a rischio dal primo giorno che ho accettato l’incarico di allenare il Pisa, consapevole delle difficoltà del progetto, che intendo portare avanti in pieno accordo con la società, che mi sostiene sotto questo profilo”.

Condividi la notizia:

Last modified: Novembre 10, 2023