Written by admin• 1:12 pm• Vecchiano, Attualità, Attualità, San Giuliano Terme

VECCHIANO/SAN GIULIANO TERME – Al via l’Estate Anziani a San Rossore messa a punto dal Comune di Vecchiano, in collaborazione con l’Ente Parco Regionale Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli e il Comune di San Giuliano Terme, che prevede la permanenza nel Parco per alcune giornate, di un gruppo che vada dalle 10 alle 28 persone al massimo.

Possono partecipare tutte le persone che hanno compiuto i 60 anni di età versando una quota di € 7,00 per ogni giorno di partecipazione. Coloro che sono interessati a partecipare devono prenotare telefonando al numero 050/859645 nei giorni di lunedì e martedì dalle 9 alle 11, nella settimana precedente i giorni di interesse delle uscite.

Programma delle attività:

ore 9,30 – 12,30 soggiorno al mare / 12,30 – 18,00 soggiorno presso il Circolo ricreativo

aziendale S. Rossore.

Il calendario delle attività è il seguente.

mercoledì 23 luglio

venerdì 25 luglio

mercoledì 30 luglio

venerdì 1 agosto

mercoledì 6 agosto

venerdì 8 agosto

mercoledì 13 agosto

mercoledì 20 agosto

venerdì 22 agosto

mercoledì 27 agosto

“Le prenotazioni sono già avviate per le giornate di mercoledì 16 luglio e venerdì 18 luglio, per cui è possibile provare a contattare il numero di telefono 050 859645 per sapere se vi è ancora posto“, affermano il Sindaco Massimiliano Angori e l’Assessore alle Politiche Sociali Lorenzo Del Zoppo. “La nostra Amministrazione Comunale come ogni anno si impegna a organizzare momenti di serena convivialità e partecipazione anche per le fasce dei non più giovanissimi della nostra Comunità, mettendo a disposizione anche un mezzo di trasporto pubblico che condurrà tutti coloro che vorranno partecipare a questa iniziativa all’interno del Parco di San Rossore per svolgere le attività”, concludono.

Tutti i dettagli sul sito www.comune.vecchiano.pi.it

Last modified: Luglio 11, 2025