Al via la stagione del Pisa Beach Soccer con una maglia “speciale” per la Euro Winners Cup

MARINA DI PISA – Si è tenuta presso l’Osteria Sottosella di Marina di Pisa, all’interno del Country Club Boccadarno, la presentazione ufficiale della stagione 2023 del Lenergy Pisa Beach Soccer.

A presentare la serata lo speaker nerazzurro Marco Guidi, accompagnato dalla musica del giovane dj O’Clock, e coadiuvato dai colleghi di Cascina Notizie e PuntoRadioFm, radio ufficiale della società pisana anche per la stagione appena cominciata.

Ad aprire la serata l’intervento del Presidente Alessandro Donati e del main sponsor Enrico Lenzi di Lenergy Spa.

Da molti anni a fianco del Pisa Bs, per la stagione 2023 l’azienda leader del settore green, ha deciso anche di associare il nome della propria attività alla denominazione sociale della società pisana. Lenergy sarà infatti title sponsor del Pisa Beach Soccer. Una grande opportunità per le due realtà pisane, dal punto di vista sportivo e commerciale, che fa seguito ad accordi commerciali nazionali e internazionali già pre esistenti tra realtà sportive e grandi attività commerciali.

Da parte di Donati, il ringraziamento ai presenti, ai giocatori tutti, ai dirigenti della società e in particolar modo agli sponsor che permetteranno nuovamente a Lenergy Pisa Bs di partecipare al Campionato Nazionale Serie A, al Campionato Nazionale Under 20, alla Coppa Italia Serie A e Under 20. Grande supporto da parte dei partner nerazzurri alla società pisana, anche per la partecipazione, per la seconda stagione consecutiva alla Euro Winners Cup, campionato Europeo per Club in programma dal 12 al 18 Giugno in Portogallo. Presenti alla serata anche Paolo Mangini, presidente CRT Toscana Lnd, Marco Maccheroni, Consigliere Regionale Lnd, Franco Marini, delegato Lnd Toscana, e Francesco Simonini delegato consulta beach soccer Lnd area Toscana.

Oltre agli sponsor e alle istituzioni sono intervenuti alla serata di festa anche molti amici nerazzurri: Fabrizio Fontani, in rappresentanza di Sib (sindacato italiano balneari), gli amici di Pages e Orange Beach, ancora una volta grandi sostenitori per la costruzione di un vero e proprio quartier generale sulla sabbia, Yuri Bianchi del Bagno Calypso e Luca Malucchi di Acsi.

Oltre alla presentazione della stagione 2023, a margine degli eventi inseriti all’interno del progetto Pisa Next Generation presentato mesi fa e sostenuto fortemente da Ernesto Pasquini e Alessandro Vaglini, durante la serata Donati ha fortemente voluto ricordare anche la programmazione per il mese di Giugno e Luglio, del Torneo dei Bagni, organizzato quindi dalla società nerazzurra in collaborazione con molte istituzioni pisane, e grazie al sostegno di un giovanissimo appassionato di beach soccer, Tommaso Ciappi. Un saluto speciale a Nicola Lami, ex allenatore del Pisa Bs e condottiero della formazione nerazzurra nella conquista del primo scudetto, rientrato da Lecce, dove in questi giorni ha conquistato una salvezza importante in serie A. Nel corso della serata sono state presentate ufficialmente anche le maglie da gioco utilizzate dai Campioni d’Italia in carica, e dai ragazzi della formazione Under 20 durante la stagione 2023.

Colori tradizionali per la prima maglia che sarà nerazzurra, gialla invece la seconda. Verde la maglia che indosserà il portiere del Lenergy Pisa Bs. Per la disputa della Euro Winners Cup creata una maglia speciale. Ancora il nero e l’azzurro i colori scelti per la prima maglia, bianca con la rappresentazione del più celebre monumento di Pisa la seconda maglia.

Rosa 2023: Camillo Augusto, Simone Marinai, Gabriele Gori, Lorenzo Vaglini, Mirko Mori, Luca Barsotti, Gean Carleti Negrini, Antonio Loprieno, Stefano Marinai, Michele Di Palma, Josep Junior Gentilin, Jorda, Bruno Xavier, Raffaele Ortolini, Leandro Casapieri. Allenatore: Matteo Marrucci, Prep.atletico: Francesco Giacovelli, Fisioterapista: Silas Fantinato.

Rosa Under 20: Del Mancino Gregorio, Marchetti Filippo, Giannini Daniel, Bernardeschi Tommaso, Benedini Samuele, Beconcini Nicola, Patacchini Manu, Armadori Tommaso, Bassi Samuele, Badalassi Elia, Mogavero Francesco, Perrone Federico, Turini Mattia, Guarente Federico, Luperini Diego, Serafini Federico, Rindi Gioele, Baldacci Davide, Pellegrini Lorenzo. Allenatore: Alberto Montecalvo, coadiuvato da Dario Ficini, e Rossano Burchielli. Direttore: Ernesto Pasquini

Stagione 2023 1’ squadra

2 Giugno – S.Benedetto del Tronto – finale Supercoppa Italiana contro il Catania Bs

3 Giugno – S.Benedetto del Tronto – Campionato Serie A

8-11 Giugno – Vasto – Coppa Italia 2023

12- 18 Giugno – Nazarè Portogallo – Euro Winners Cup

12-15 Luglio – Catania – Campionato Serie A

20-23 Luglio – Cirò Marina – Campionato Serie A

28-30 Luglio – Viareggio – Final Eight

Stagione 2023 Under 20

21-25 Giugno – Lignano Sabbiadoro – Campionato Under 20

5-9 Luglio – Catania – Coppa Italia 2023

2-3 Agosto – Viareggio – Final Four

