Università di Pisa: omaggio a Luciano Lenzini, il pioniere italiano di Internet festeggia 80 Anni

Scritto da admin• 10:44 am• Attualità, Cultura, Pisa

PISA – Martedì 17 settembre al Polo delle Benedettine di Pisa, il professor Luciano Lenzini, considerato il “padre” italiano di Internet, è stato omaggiato con una targa e un caloroso applauso per i suoi 80 anni.

Lenzini è stato l’artefice del primo nodo di connessione Internet in Italia nel 1986. Durante la cerimonia, il professor Giuseppe Iannacone dell’Università di Pisa ha ringraziato Lenzini per il suo contributo all’informatica e alla formazione di nuove generazioni di ricercatori.

Giuseppe Anastasi ha sottolineato l’importanza del suo lavoro nella storia dell’informatica italiana e il suo attuale interesse per il Quantum Computing e Quantum Networking. Lenzini ha espresso gratitudine e speranze per lo sviluppo del quantum internet in Italia. Nella sua carriera, ha guidato importanti progetti di reti informatiche, come RPCNET e OSIRIDE, e ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo della rete Internet nel paese.

Last modified: Settembre 17, 2024