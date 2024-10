Al via la sostituzione dei contatori dell’Acqua a Ponsacco: coinvolte 6.300 utenze

Scritto da admin• 12:17 pm• Attualità, Ponsacco

PONSACCO – Dopo Pisa e Cascina, anche a Ponsacco è partito il programma di Acque per la sostituzione massiva dei contatori dell’acqua, coinvolgendo circa 6.300 utenze.

Il gestore idrico del Basso Valdarno sta eseguendo i lavori con aziende specializzate. L’obiettivo dell’ammodernamento è rendere più efficiente il servizio idrico e semplificare la lettura dei consumi. I nuovi contatori permetteranno letture visive da parte degli utenti e rilevazioni a distanza da parte degli operatori tramite onde radio, evitando l’accesso al vano di alloggiamento.

In questa fase iniziale, verranno installati solo contatori accessibili, ovvero quelli che non richiedono l’ingresso in casa. Prima degli interventi, saranno inviate comunicazioni di preavviso nelle aree interessate. Per i contatori non accessibili, che rappresentano una piccola parte, saranno fissati appuntamenti direttamente con gli utenti.

La sostituzione avverrà gratuitamente e senza impatti sull’impianto privato, e la presenza degli utenti non è necessaria. Gli operatori saranno identificabili tramite contrassegni sui loro indumenti e veicoli. Durante l’installazione, l’erogazione idrica sarà interrotta per pochi minuti. Ogni utente riceverà, nelle settimane successive, un verbale di sostituzione con foto del vecchio e del nuovo misuratore, mostrando i valori del numeratore e il numero di matricola.

La campagna di sostituzione è prevista per concludersi entro la fine dell’anno, con ulteriori interventi programmati in altri comuni del Basso Valdarno. Per informazioni o per verificare l’identità degli operatori, è disponibile il numero verde 800 983 389, gratuito da fisso e cellulare.

Last modified: Ottobre 29, 2024