Al via il campionato di serie D

Domenica 7 settembre dalle 15 inizierà il campionato di serie D; queste le partite della prima giornata del girone D in cui sarà impegnato il Tuttocuoio 1957. La compagine di San Miniato dovrà affrontare nello stadio di casa il Tropical Coriano.

Immagine tratta da www.tuttocampo.it

