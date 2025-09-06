L’Effemeride Pisana del 6 settembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 7:38 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Sabato 6 settembre 2025, il sole sorge alle 6:45 e tramonta alle 19:47, le ore di luce solare sono 13 e 2 minuti

Oggi è il 199mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Giornata internazionale della pancetta

Giornata internazionale della barba

Festa nazionale dello Swaziland

Santo del giorno:

Sant’Eleuterio di Spoleto, abate

morto nel 585 a Roma

E’ commemorato nel Martirologio Romano il 6 settembre, ma non è questo il suo dies natali, che rimane ignoto; quella data, infatti, fu scelta per una confusione causata dalla commemorazione nel Geronimiano di un Eleuterio vescovo, sepolto sulla via Salaria e identificato col nostro. Anche l’anno della morte è ignoto, ma essa avvenne certamente prima del 593. L’unica fonte per le notizie su Eleuterio è san Gregorio Magno che lo ricorda più volte nei suoi Dialogi esaltandone le virtù e presentandolo come autore di alcuni racconti riportati nell’opera e di miracoli da lui operati. Eleuterio era abate del monastero di san Marco Evangelista posto fuori le mura di Spoleto e da lui stesso fondato nel 535; già vecchio si ritirò nel monastero di sant’Andrea ad Clivum Scauri in Roma fondato da san Gregorio Magno ed ivi morì. Il suo corpo fu più tardi trasferito a Spoleto. Uomo di grande semplicità e devozione, assiduo nell’orazione, ebbe dal Signore il dono dei miracoli, uno dei quali fu operato da lui in favore dello stesso san Gregorio. Venerato già come santo nel secolo VIII, il suo nome però fu inserito molto tardi nei martirologi.

(Fonte: Enciclopedia dei santi; autore: Agostino Amore)

L’immagine di copertina è tratta dal sito www.sanctoral.com

E’ accaduto il 6 settembre:

3761 a.C. – Primo giorno del calendario ebraico (Calendario Gregoriano prolettico)

3114 a.C. – Primo giorno del calendario maya (Calendario Giuliano prolettico)

1191 – Ad Arsuf (Palestina) le forze cristiane di re Riccardo Cuor di Leone sconfiggono quelle islamiche di Saladino

1492 – Cristoforo Colombo salpa da La Gomera (Canarie), ultimo porto prima di attraversare per la prima volta l’oceano Atlantico

1522 – La Victoria, una delle navi sopravvissute della spedizione di Ferdinando Magellano, ritorna a Sanlúcar de Barrameda, in Spagna, diventando la prima nave ad aver circumnavigato il globo

1620 – I Padri Pellegrini salpano da Plymouth, in Inghilterra, a bordo della Mayflower diretti verso l’America del Nord

1870 – Louisa Swain è la prima donna a votare nelle elezioni generali degli Stati Uniti d’America

1915 – Il primo prototipo di carro armato viene testato dall’Esercito britannico

1941 – Olocausto: l’obbligo di indossare la Stella di David con soprascritta la parola Jude (“giudeo”) viene esteso a tutti gli ebrei sopra l’età di 6 anni nelle aree occupate dalla Germania nazista

1949 – Le autorità militari Alleate restituiscono il controllo dei beni della Germania nazista alla Germania

1968 – Lo Swaziland dichiara l’indipendenza dal Regno Unito

1972 – Massacro di Monaco: alcuni atleti e allenatori israeliani vengono uccisi quando la polizia tedesca assale i membri di Settembre Nero, in un fallito tentativo di liberare gli ostaggi

1978 – Papa Giovanni Paolo I tiene la sua prima udienza generale sul tema dell’umiltà

1991

La città di San Pietroburgo torna al suo nome originale, abbandonando quello di “Leningrado” assegnatole dal 1924

L’Unione Sovietica riconosce l’indipendenza dei Paesi baltici

2000 – A New York inizia il Summit del Millennio delle Nazioni Unite con più di 180 leader mondiali presenti

La frase del giorno di Frate Indovino:

La libertà disprezza il morso e la cavezza

Nati il 6 settembre:

ANDREA CAMILLERI Scrittore italiano α 6 settembre 1925 ω 17 luglio 2019 MAURO DE MAURO

Giornalista italiano, rapito da Cosa Nostra e mai più ritrovato

α 6 settembre 1921 ω 16 settembre 1970

IDRIS ELBA

Attore e produttore cinematografico inglese

α 6 settembre 1972

GIOVANNI FATTORI

Pittore italiano della corrente dei Macchiaioli

α 6 settembre 1825 ω 30 agosto 1908

GO NAGAI

Disegnatore giapponese

α 6 settembre 1945

ROGER WATERS

Musicista inglese, Pink Floyd

α 6 settembre 1943

Deceduti il 6 settembre:

JEAN PAUL BELMONDO

Attore francese

α 9 aprile 1933 ω 6 settembre 2021

AKIRA KUROSAWA

Regista giapponese

α 23 marzo 1910 ω 6 settembre 1998

LUCIANO PAVAROTTI

Tenore italiano

α 12 ottobre 1935 ω 6 settembre 2007

BURT REYNOLDS

Attore statunitense

α 11 febbraio 1936 ω 6 settembre 2018

SOLIMANO IL MAGNIFICO

Sultano turco

α 6 novembre 1494 ω 6 settembre 1566

