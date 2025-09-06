Carpe diem uno die ante – cogli l’attimo, ma con un giorno d’anticipo: 7 settembre

Written by Leonardo Miraglia• 6:43 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

Cogli l’attimo con un giorno d’anticipo: la macchina del tempo per sapere cosa fare il giorno dopo a Pisa.

di Leonardo Miraglia

Premessa doverosa: ad ogni appuntamento sarà apposto un avviso di maltempo se previsto dalle informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it.

Adesso passiamo a elencare cosa ci sarà da fare domenica 7 settembre a Pisa ed in provincia (ma non troppo lontano); tenendo presente che non verrà inserito alcun evento che preveda costi ulteriori ad un pagamento di un biglietto per assistervi:

a Pisa (o nei dintorni più prossimi):

dalle 11 presso il Museo Nazionale di Palazzo Reale con ingresso gratuito, concerto del quartetto d’archi dell’Orchestra da camera Fiorentina

dalle 12 presso il Bastione Stampace in largo Marinai d’Italia, V edizione della rievocazione storica della fine dell’assedio da parte dei Fiorentini al Bastione Stampace dell’8 settembre 1499

dalle 15 alle 16:30, La Pisa di Galileo, visita guidata nei luoghi di Galileo a Pisa, tra scienza, arte e misteri, per scoprire la città attraverso gli occhi del padre della scienza moderna. Biglietto intero 12€, ridotto 10€ (bambini 6-12 anni), ridotto 10€ (acquistabile da persona con disabilità/invalidità e da un accompagnatore della persone con disabilità\invalidità). Link dove prenotare: https://www.arteemusei.com/visita-guidata/la-pisa-di-galileo. Luogo di ritrovo: piazza del Duomo, alla fontana dei Putti davanti alla torre

dalle 16:30 presso il Museo delle Navi Antiche con ingresso gratuito, concerto del quartetto d’archi dell’Orchestra da camera Fiorentina

dalle 17:30 alle 20, con partenza dallo scalo Roncioni, Storie dal Battello, itinerario in battello lungo l’Arno dallo scalo Roncioni a bocca d’Arno e ritorno. Il fiume ci racconta molte storie: ci parla dei navicelli che solcavano le sue acque, di eroi dimenticati, storie d’amore e di muggini saltati dalle reti dei pescatori. Biglietti: € 28 adulti; € 12 da 6 a 12 anni (posti limitati), gratuito fino a 5 anni. Prenotazione obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com

dalle 21:30 presso il Parco delle Biodiversità il Nuovo Fontanile di Coltano, in occasione di Altre Visioni, VIII edizione del contro festival di teatro nei boschi di Coltano, nel contesto del programma “Animali Celesti, teatro d’arte civile”, si terrà il Fondazione Emilia Bosis – Ero Alice. Biglietto 5€. Per prenotare andare su questo sito: https://www.animalicelestiteatrodartecivile.it/progetti/altre-visioni/

dalle 21 in piazza dei Cavalieri, per Summer Knights 2025, ci sarà il ritorno de I Gatti Mezzi, storica band pisana formatasi nel 2005. Dopo 7 anni di stop, 6 dischi e 700 concerti, Tommaso Novi e Francesco Bottai si riuniranno, durante il Tour 2025, un’ultima volta sul palco in occasione dei vent’anni dalla fondazione del gruppo. Biglietti acquistabili qui: https://www.ticketone.it/event/gatti-mezzi-piazza-dei-cavalieri-20092749/

dalle 21:30 al parco delle Concette (ingresso da piazza S. Silvestro), per cinema sotto le stelle: Follemente, biglietto acquistabile qui: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=603709&InstantBuy=1&CallingPageUrl=http%3a%2f%2fwww.liveticket.it%2fparcodelleconcette

dalle 22 al Giardino Scotto, Stelle in Giardino, l’appuntamento dedicato alla moda, e non solo. In programma una sfilata con la partecipazione di giovani modelle e modelli. Nel corso della serata anche performance artistiche con le esibizioni musicali dei Jalisse e coreografie di grande impatto emotivo. In programma anche un talk con ospiti del mondo dell’arte, della moda e dell’imprenditoria

dalle 23 presso il Parco delle Biodiversità il Nuovo Fontanile di Coltano, in occasione di Altre Visioni, VIII edizione del contro festival di teatro nei boschi di Coltano, nel contesto del programma “Animali Celesti, teatro d’arte civile”, Modern Art Collective presenta Kimaosamba. Biglietto 5€. Per prenotare andare su questo sito: https://www.animalicelestiteatrodartecivile.it/progetti/altre-visioni/

Fuori Pisa (al mare ed in provincia, ma non molto lontano):

dalle 8 alle 18 presso i Laghi Malvaldo 2.0 in via di Scorno 52 a Cascina, si terrà la gara di spinning ai predatori M8’s Predator Cup 2025. Preparati a una giornata di pura adrenalina, pesca sportiva e premi da urlo! Massimo 40 pescatori: chi prima arriva, meglio alloggia. Quota di partecipazione: solo 25€, con pacco gara incluso

dalle 9 alle 19 a San Giuliano Terme sarà allestita Antiqua, mercatino dell’antiquariato

Più giorni (a Pisa e fuori Pisa):

da venerdì 5 a domenica 7 settembre il Fest Food Festival – ovvero il festival del Gusto Italiano – torna a Pisa, lungo il viale delle Piagge nel tratto da via Viviani e Discesa di San Michele degli Scalzi, di fronte al Centro SMS. Punta di diamante di Fest Food Festival saranno gli stand di enogastronomia del variegato mondo dello street food su ruote, con truck provenienti da tutta Italia, con le loro cucine mobili, pronti a ad offrire i profumi della migliore tradizione culinaria

da venerdì 5 a domenica 7 settembre presso la Stazione Leopolda di Pisa si terrà Goal! Festival, il primo evento italiano interamente dedicato al racconto del calcio come spazio di cultura, attualità e spettacolo. Numerosi gli ospiti che nella tre giorni si alterneranno sul palco. I primi ad essere annunciati sono protagonisti assoluti del giornalismo sportivo come Stefano Bizzotto, Riccardo Trevisani e la redazione di Radio Sportiva con Sandro Sabatini e Stefano Cecchi, e ci saranno poi icone della tv e dello spettacolo come la Gialappa’s Band e l’attore Ubaldo Pantani, dello sport come il Pisa Sporting Club 1909, e alcune fra le più prestigiose realtà della rete e dei social come Fantacalcio®, Cronache di Spogliatoio, La Ragione di Stato e Ufficialə. Ingresso gratuito

da venerdì 5 a domenica 7 settembre, tra le 9:30 e le 18:30 presso il Parco delle Biodiversità il Nuovo Fontanile di Coltano, in occasione di Altre Visioni, VIII edizione del contro festival di teatro nei boschi di Coltano, nel contesto del programma “Animali Celesti, teatro d’arte civile”, si potrà partecipare al campus residenziale di formazione e ricerca, condotto a staffetta da tutti gli artisiti che partecipano al progetto. Iscrizione giornaliera, 20€ (spettacoli esclusi); iscrizione alle tre giornate 45€ (spettacoli esclusi). Per info e prenotazioni scrivere a: info@animalicelestiteatrodartecivile.it

da venerdì 5 settembre a domenica 7 settembre, presso il bagno Imperiale di Tirrenia in piazza Belvedere 44, torna la nuova edizione del Tintarella Swing Camp, il festival estivo firmato Swingin’ up Academy! Anche quest’anno non mancheranno ballerini e maestri del panorama nazionale, prestigiose band e gli immancabili DJ che, con le loro selezioni musicali, animeranno la pista fino a tarda notte! Le registrazioni sono ufficialmente aperte! Per registrarvi cliccate a questo link: https://shorturl.at/6TtSN. Oppure su “acquista biglietti” direttamente nell’evento

da venerdì 5 settembre a domenica 7 settembre a Perignano in piazza Vittorio Veneto si terrà la Street Food Truck. Orari di acesso: venerdì e sabato dalle ore 17 alle 24; domenica dalle ore 12 alle 23

da sabato 6 settembre a domenica 7 settembre, dalle 10 alle 19, in Logge di Banchi (piazza XX Settembre) torna la storica Mostra del Disco ad ingresso gratuito per avvicinare non solo i collezionisti ma anche i curiosi, i turisti e le nuove generazioni per promuovere l’ ascolto della musica di qualità

da sabato 6 settembre con ingresso dalle 17 a domenica 7 settembre con ingresso dalle 16 a Vicopisano si terrà la XXVIII edizione della festa medievale. per accedere bisogna fare un biglietto d’ingresso del costo di 7€, mentre per i bambini l’ingresso è gratuito

Feste e sagre:

da venerdì 5 a domenica 7 settembre, dalle 19 presso lo spazio sagre del campo sportivo Giuliano Taccola di Uliveto Terme si terrà la sagra della polenta

da venerdì 5 a domenica 7 settembre a Terricciola ci sarà la 59ma festa dell’uva e del vino

da venerdì 5 a domenica 7 settembre dalle 19:30, presso lo spazio feste di via Menotti a Latignano di Cascina, si terrà la festa del carretto – specialità papero e trippa; sabato 6 settembre si terrà il Palio del Carretto

da venerdì 5 a domenica 7 settembre, con apertura dalle 19, presso il parco “Le Sughere” di Bientina in via del Ghinghero 2, si terrà la festa della Ficattola (pasta a base di farina fritta nell’olio, da mangiare semplice o farcita con ingredienti dolci o salati)

da venerdì 5 a domenica 7 settembre a Perignano si terrà la tradizionale fiera di Santa Lucia fra piazza Vittorio Veneto e via Matteotti con street food, musica, mercatino antiquariato e artigianato, luna park

da sabato 6 a domenica 7 settembre a Ghezzano (San Giuliano Terme) presso la parrocchia della SS.ma Trinità si terrà la XIX edizione della festa dell’uva – comunità in tavola

Mostre (anche queste a Pisa e fuori Pisa):

dal 14 febbraio 2025 al 15 febbraio 2026 dalle 9 alle 19, presso il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa alla Certosa di Calci sita in via Roma, sarà in esposizione la mostra Dinosauri, con oltre venti modelli, statici e dinamici, a grandezza naturale. I più grandi rettili mai vissuti tornano in vita dalle profondità del Mesozoico in una spettacolare mostra ospitata nei locali del Museo a Calci. Dettagliate ricostruzioni di dinosauri rappresentati in momenti chiave delle loro vite si fissano nella nostra fantasia come se davvero fossimo stati presenti

dal 27 marzo al 2 novembre, la Chiesa di Santa Maria della Spina, gioiello del gotico pisano e uno dei luoghi più amati di Pisa, apre le sue porte ai cittadini e ai turisti. La chiesa sarà aperta e visitabile con questi orari: giovedì dalle 16 alle 19; venerdì dalle 16 alle 19; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; ingresso gratuito e, nel rispetto della sacralità del luogo, consentito solo con abbigliamento adeguato

dal 19 aprile al 30 settembre, il Museo della Grafica (Palazzo Lanfranchi) presenta la mostra Passa il Giro. Immagini e racconti di biciclette, a cura di Alessandro Tosi, un suggestivo percorso tra arte e scienza dedicato alla storia e al fascino della bicicletta attraverso stampe, disegni, sculture, manifesti, fotografie e modelli storici. Orari dal 1 giugno al 30 settembre: lunedì dalle 16 alle 20; da martedì a venerdì, dalle ore 10 alle ore 20; sabato, domenica dalle ore 17 alle ore 20

dal 16 maggio al 9 novembre presso il Museo Piaggio di Pontedera si può visitare la mostra Oggi sono il mare. In vacanza con la Vespa. Ispirata da un’immortale campagna pubblicitaria del 1982 – frutto della genialità di Gilberto Filippetti, Pico Tamburini e Tam Fagiuoli (Agenzia Leader) – offre un’esperienza immersiva alla scoperta del legame che, da sempre, unisce la Vespa e il mare, due perfette icone di libertà, avventura e bellezza

dal 17 maggio al 30 ottobre, il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa ospita Biodiversità nel santuario dei cetacei, mostra fotografica temporanea. Attraverso pannelli esplicativi e straordinarie immagini subacquee, realizzate da alcuni dei più talentuosi fotografi italiani, i visitatori potranno lasciarsi sorprendere dalla bellezza del mondo sommerso e riflettere sull’urgenza di preservarlo

dal 31 maggio al 9 novembre, Palazzo Blu è lieto di ospitare Sara Colaone. Storia e storie del ‘900 a fumetti, una mostra dedicata al fumetto italiano omaggiando Sara Colaone, una delle voci più significative del fumetto contemporaneo. Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20; ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Il biglietto d’ingresso alla mostra comprende la visita all’esposizione permanente di Palazzo Blu

dal 6 giugno al 31 dicembre. Dopo quasi cinque anni la collezione del Museo degli Strumenti per il Calcolo torna alla Cittadella Galileiana, la sua storica sede, con un nuovo allestimento: la mostra Non solo calcolo – vita lavorativa e tempo libero prima dell’arrivo di Internet. Orario estivo (1 giugno – 30 settembre): dal lunedì al sabato 16 – 19

dal 20 giugno al 21 settembre, l’Opera della Primarziale Pisana presenta la nuova mostra temporanea Dietro i simboli: bandiere dall’Islam e storie dal mare nella Toscana medicea, presso il Museo delle Sinopie in Piazza dei Miracoli

dal 16 luglio al 7 settembre presso il Museo della Grafica (Palazzo Lanfranchi) sarà visitabile la mostra di arte botanica Raccolti e racconti, parte del progetto internazionale Botanical Art Worldwide 2025 dedicato alla celebrazione della biodiversità nelle colture vegetali strettamente associate alla specie umana ed in dialogo con le rassegne, organizzate in contemporanea, di oltre trenta paesi in tutto il mondo

dal 29 luglio al 10 settembre presso il GAMeC CentroArteModerna di Pisa (Lungarno Mediceo, 26) si apre al pubblico il Festival Internazionale del Piccolo Formato, che come un giardino segreto di visioni, un’oasi intima, l’arte respira in silenzio, racchiusa nei confini meditati di uno spazio minimo. Qui, le 70 opere si raccolgono sotto il cielo ideale dei 50×50 cm, portando con sé il profumo dei luoghi lontani da cui provengono. Visitabile con ingresso libero in orario 10 -12:30 dal martedi al venerdì

dal 2 agosto al 7 settembre, presso la Aorta Social Art Gallery in corso Italia 146 a Pisa, si svelerà un mistero che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Perché solo in una galleria d’arte la carta può essere definita un capolavoro, la pittura — una rivelazione, e l’assurdo — un concetto. Il 2 agosto, il mondo assisterà per la prima volta alla rivelazione di un’opera segreta di Mr. Freeman. Un’opera d’arte reale e fisica, rimasta nascosta al pubblico per molto tempo. Il sorriso della Gioconda non è più il più enigmatico al mondo! Presto la fila per vedere questo capolavoro potrebbe superare quella del Louvre. Orari: dalle 11 alle 20 tutti giorni, entrata: 15 / 10 / 5 €. Biglietti disponibili su https://aortagallery.com/actions/exhibitions…

dal 1 settembre al 31 ottobre, dalle 15 alle 18, presso la Cittadella Galileiana in via Bonanno Pisano 2, riapre la mostra Segreti del corpo. Un viaggio nell’anatomia umana attraverso la medicina e l’archeologia. La mostra propone un itinerario alla scoperta del corpo umano nei suoi aspetti morfologici e patologici, all’interno di una prospettiva storica attraverso reperti archeologici. Il visitatore è guidato alla scoperta dei segreti del corpo umano, evidenziando il ruolo che la città di Pisa ha avuto nella rivoluzione della conoscenza dell’anatomia grazie alla costruzione del Teatro Anatomico, voluto da Cosimo I dei Medici, nel quale Vesalio nel 1544 insegnò la pratica di dissezione dei cadaveri

dal 3 settembre al 19 ottobre a Palazzo Senza Tempo in via Carraia 13 a Peccioli si potrà visitare la mostra del fumettista ed illustratore Lorenzo Mattotti, Un Fantastico Altrove. Un viaggio immaginifico che abbraccia le grandi storie fantastiche della letteratura, da “Hansel e Gretel” a “I Viaggi di Gulliver”, passando per “Freud”, “Pinocchio”, “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” e “The Raven”. Ogni tappa vuole essere una finestra aperta su un mondo che è al tempo stesso fiaba, simbolo e memoria, narrato con il suo tratto inconfondibile – forte ma leggero, dolce e imperativo

dal 4 settembre al 28 settembre, la Chiesa della Spina ospiterà la videoinstallazione Nunc Stans. Eterno Presente di Nicola Raffaetà. La mostra, a ingresso libero, sarà aperta mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19; sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’installazione si articola in una selezione di opere di videoarte dedicate al tema della sacralità dell’istante, con uno sguardo che unisce spiritualità, arte classica e contemporaneità

dal 5 settembre al 26 settembre, il Fortilizio della Cittadella ospiterà la grande mostra personale di opere di Alfredo Catarsini. Il Novecento di Catarsini. Dalla macchia alla macchina è il titolo della mostra itinerante dedicata al grande maestro viareggino. La mostra sarà visitabile il giovedì ed il venerdì dalle 16 alle 19; il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; negli stessi orari sarà possibile accedere anche alla Torre Guelfa

dal 6 settembre al 21 settembre, presso la scuola Nelson Mandela e Casa di Vero Pellegrini in viale di Boboli a San Giuliano Terme, Cent’anni di vero, mostra retrospettiva del pittore Vero Pellegrini. Per info: 050819368

