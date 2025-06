Al via i lavori di sostituzione dell’acquedotto in via Argine di Fungaia a Bientina: oltre un chilometro di nuove tubazioni

Written by admin• 1:47 pm• Bientina

BIENTINA – Sono iniziati in questi giorni a Bientina i lavori per la sostituzione di un tratto strategico della rete idrica in via Argine di Fungaia. L’intervento, promosso da Acque SpA in collaborazione con l’amministrazione comunale, rientra nel piano di rinnovamento delle infrastrutture idriche del Basso Valdarno con l’obiettivo di aumentare efficienza, affidabilità e sostenibilità del servizio.

Il tratto interessato è stato a lungo soggetto a rotture ricorrenti, ben al di sopra dei parametri consueti. Per questo motivo si è deciso di procedere con la sostituzione completa delle tubazioni: le nuove condotte, realizzate in ghisa sferoidale, saranno più resistenti e dotate di un diametro maggiore, così da garantire una portata idrica superiore e ridurre al minimo le dispersioni.

L’opera prevede la posa di 1.350 metri di nuove tubazioni lungo il lato destro della via, nel tratto compreso tra gli incroci con la Strada Provinciale 25 e via del Puntone. L’investimento complessivo ammonta a 435mila euro, co-finanziato tramite fondi del PNRR nell’ambito del progetto Digital4Zero, promosso da Acque per la digitalizzazione e il miglioramento delle reti acquedottistiche.

“Un’opera attesa e importante – dichiara Simone Millozzi, presidente di Acque – che si inserisce nel piano di rinnovamento condiviso con l’amministrazione comunale. Miglioriamo il servizio ai cittadini e contribuiamo concretamente alla riduzione delle perdite, con un impatto positivo anche sul fronte ambientale.”

“Con questo intervento – aggiunge il sindaco Dario Carmassi – portiamo avanti un percorso di rinnovamento strutturale della rete idrica, che sta già coinvolgendo altri tratti del territorio come via San Piero, il potenziamento del depuratore, gli impianti di sollevamento e molti snodi idrici. È un investimento nella qualità della vita dei nostri cittadini e nella sostenibilità del nostro sistema idrico, risorsa fondamentale per Bientina.”

I lavori, salvo imprevisti, saranno completati entro il mese di settembre. Durante l’intervento sarà sempre garantito il transito pedonale, ma per motivi di sicurezza e a causa della ridotta larghezza della carreggiata, si renderà necessaria la chiusura temporanea della strada interessata dal cantiere.

