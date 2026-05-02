Al Teatro Era la conferenza-spettacolo “Di sana e robusta Costituzione” per 500 studenti

Written by Redazione• 10:14 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – È in programma giovedì 7 maggio 2026, alle ore 10 al Teatro Era di Pontedera, la conferenza – spettacolo“Di sana e robusta Costituzione – L’educazione civica che non ti aspetti”, iniziativa rivolta a circa 500 studenti del territorio.

L’evento, promosso in occasione dell’80esimo anniversario della Repubblica Italiana, è organizzato dalla Fondazione Insigniti OMRI in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa e il Comune di Pontedera, con il sostegno della Fondazione Pisa.

La mattinata propone un format originale che unisce il linguaggio teatrale ai contenuti educativi, con l’obiettivo di rendere accessibili e coinvolgenti i principi fondamentali della Costituzione e i simboli della Repubblica. Un’occasione formativa pensata per avvicinare le nuove generazioni ai valori civici attraverso un approccio dinamico e partecipato.

Last modified: Maggio 2, 2026