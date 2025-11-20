Al Teatro delle Sfide in scena “Gramscic” con gli attori del “Barlume”

Written by admin• 11:37 am• Pisa, Bientina, Cultura, Eventi/Spettacolo

BIENTINA – Una pagina di teatro comico con in scena tre volti noti della fortunata serie tv di Sky ‘I delitti del barlume’. Sabato 22 novembre alle 21, al Teatro delle Sfide a Bientina (Pisa) – Via XX Settembre 30, La Filostoccola presenta ‘Gramscic’. Di e con Daniele Marmi, Guglielmo Favilla, Paolo Cioni. Consulenza artistica Silvio Peroni.

In seno alla 19° stagione del Teatro delle Sfide. Con il motto “La vita è meglio dal vivo”, torna con un pieno di titoli, ben 18, fino ad aprile 2026. Un progetto di Guascone Teatro sostenuto e promosso dal Comune di Bientina.

Lo spettacolo – Non state li a chiedervi dove li avete già visti ed applauditi, i tre attori di Gramscic hanno alle spalle moltissima esperienza e talento ed in particolare oggi sul palcoscenico, i tre volti noti della fortunata serie tv di Sky I delitti del barlume, diretti dal regista Silvio Peroni, si cimentano in un testo contemporaneo e irriverente che porta la loro stessa firma, dando vita a uno spettacolo dai ritmi comici serrati. Liberamente ispirato a Iwona, principessa di Borgogna, la storia portata in scena da Marmi, Favilla e Cioni si svolge durante una festa alla quale prendono parte i tre amici protagonisti: uno di loro si innamora a prima vista di una ragazza, Iwona. Ma questa si rivela essere nient’altro che un busto di Antonio Gramsci che i tre amici trovano nel giardino della villa in cui si sta tenendo la festa. Un inconveniente da cui nascono, a cascate, incomprensioni, intrecci di situazioni paradossali e grottesche, dialoghi vivaci e malintesi che rendono la vicenda surreale e, allo stesso tempo, esilarante. Gli attori daranno prova della loro versatilità interpretando undici personaggi diversi.

La presentazione della stagione 2025/2026 secondo il direttore artistico Andrea Kaemmerle – “Caro lettore, scusaci, sei testimone attivo di un teatro ESAGERATO, qualcosa che ha perso da tanti anni la capacità di darsi una misura e di vivere nella quotidianità ed un po’ meno nell’immaginazione. Ancora una volta la follia che alimenta i nostri sogni ha avuto il sopravvento. L’epoca di guerra e cinismo ci stava nuovamente intristendo e così siamo riusciti a galleggiare sui fogliacci della burocrazia e a costruire un programma di eventi che sarebbe più adatto a Parigi o Berlino che alla (seppur vivacissima) Bientina. Come reciterebbe un qualsiasi volantino di un qualunque supermercato: approfittane adesso! Entra in questo teatro come si entra nella propria casa, abitalo, prenditene cura e godi ogni settimana di questo spazio dove leggerezza, cultura e gentilezza sono ancora al primo posto. Se ti pare d’essere felice di questo, ricordati che devi questa gioia all’amministrazione comunale che al pari di noi artisti continua a difendere queste SFIDE nel suo teatro corsaro. Prendi almeno 3 di questi antichi libretti di carta, uno mettilo sul comodino e guarda quante occasioni avrai di star bene in compagnia di grandi artisti e belle parole, il secondo libretto regalalo ad un amico che ama il teatro ed uscire la sera per confrontarsi dal vivo con il mondo, il terzo…abbandonalo a caso in un luogo triste e caotico, immagina che sia un piccolo seme portato dal vento che se si posa su animi curiosi va a sbocciare in bellezza. Scusa, facciamoci pratici: qui di seguito trovi la guida a ben 18 spettacoli, se hai dai 3 ai 107 anni sei dei nostri. Il motto di quest’anno è “La vita è meglio dal vivo!”

Ingresso: 14.00 € intero 12.00 € ridotto. Informazioni e prenotazioni: 3280625881 – 3203667354. Tutti i dettagli del programma su www.guasconeteatro.it.

