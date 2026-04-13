Written by Aprile 13, 2026 3:13 pm Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Al Museo della Grafica di Pisa l’inaugurazione della mostra “Atomi di immaginazione. Giovani talenti creano la scienza”

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PISA – Nell’ambito del progetto Art&Science Across Italy il Museo della Grafica sarà il teatro dell’inaugurazione della mostra “Atomi di immaginazione. Giovani talenti creano la scienza” in pogramma martedì 14 aprile 2026, ore 18 presso Palazzo Lanfranchi in Lungarno Galileo Galilei 9 a Pisa

Last modified: Aprile 13, 2026
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