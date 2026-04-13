Torna la Festa di Primavera a Ponte a Egola: la 14^edizione in Piazza Guido Rossa

Written by Redazione• 3:12 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Appuntamento domenica 19 aprile

PONTE A EGOLA – Ponte a Egola si prepara a vivere la 14ª edizione della Festa di Primavera, in programma domenica 19 aprile in Piazza Guido Rossa.

Una giornata interamente dedicata alla socialità, all’intrattenimento e alla valorizzazione del territorio, organizzata da Confcommercio Pisa e dal Centro Commerciale Naturale di Ponte a Egola, con il patrocinio del Comune di San Miniato, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e Terre di Pisa, e il supporto del Ciao Club San Miniato.

L’evento prenderà il via alle ore 10 con l’apertura del mercato artigianale, che animerà la piazza fino 20, affiancato da spazi dedicati alle famiglie e ai bambini, per un’intera giornata pensata per tutte le età.

Il commento della Presidente del Centro Commerciale Naturale di Ponte a Egola Valentina Turini: “L’obiettivo di queste manifestazioni è creare la massima aggregazione possibile tra le diverse realtà del territorio, non solo commerciali. Perché, come si dice, l’unione fa la forza: solo facendo squadra è possibile portare avanti obiettivi comuni in modo efficace”.

“Quest’anno si respira grande entusiasmo, con un forte coinvolgimento e una partecipazione diffusa: è questo che fa davvero la differenza sul territorio” spiega il Coordinatore Sindacale Confcommercio Pisa Luca Favilli “Il commercio di vicinato attraversa molte difficoltà, ma il modo migliore per affrontarle è proprio quello che stiamo facendo: fare squadra, animare il territorio e creare una comunità tra commercianti e cittadini. Nei contesti in cui esistono realtà organizzate e attive come questa, le criticità sono diverse e spesso più contenute. Sarà una giornata ricca e articolata: una prima edizione in questa nuova location che suscita curiosità e aspettativa. La primavera sta arrivando… e con lei anche la Festa di Primavera.”

“Questa è la 14ª edizione, una manifestazione ormai consolidata” afferma il Sindaco di San Miniato, Simone Giglioli “L’evento si svolgerà in una delle piazze più importanti del comune, punto di riferimento anche dal punto di vista commerciale. Iniziative come questa sono fondamentali perché contribuiscono a far vivere i paesi e a sostenere il commercio locale. Faccio i complimenti al CCN per l’ottimo lavoro di valorizzazione che sta portando avanti”.

Entusiasta l’Assessore del Comune di San Miniato Giacomo Gozzini: “Sostenere il commercio di vicinato è una delle cose più importanti che le istituzioni possano fare. Per ottenere risultati serve un vero gioco di squadra tra istituzioni, associazioni e imprese del territorio. La nostra presenza non vuole limitarsi a oggi ma vogliamo costruire un rapporto continuo. Èimportante sottolineare come la rinnovata associazione di Ponte a Egola non si sia fatta scoraggiare dalle tante difficoltà, ma anzi voglia rilanciare e migliorare sempre di più”.

Una giornata ricca e pensata per tutte le età, come sottolineano i vicepresidenti del Centro Commerciale Naturale di Ponte a Egola, Stefano Banchelli e Nadia Bianchi: “Organizzare la Festa di Primavera significa creare un momento di aggregazione per tutto il territorio, coinvolgendo associazioni, commercianti e cittadini in una giornata all’insegna del divertimento, con spettacoli, musica, attività per grandi e piccoli e spazi dedicati al food” spiega Banchelli.

“Questo nuovo CCN ha visto tanti commercianti mettersi in gioco, e questo è un segnale molto positivo” aggiunge la Vicepresidente Bianchi.

Alle 11:15 è in programma l’attesa esibizione di Dog Dance & Agility Dog, con la partecipazione speciale di Marley Supercane, in un momento dedicato alla sensibilizzazione sul rapporto tra uomo e animale e sul valore della relazione con i nostri amici a quattro zampe.

Alle ore 12 l’apertura degli stand food & drink trasformerà Piazza Guido Rossa in un grande spazio conviviale all’aperto, ideale per un pranzo in compagnia e per vivere la piazza come luogo di incontro e socialità.

Il pomeriggio proseguirà con un programma ricco di iniziative: alle ore 15 spazio alla Scuola di Circo, con attività e spettacolo finale dedicati ai più piccoli, mentre alle ore 16 è prevista la presentazione del libro “L’ambasciatore dei randagi” di Emanuele Craxi, un momento culturale all’interno della manifestazione.

Dalle ore 17 la piazza si animerà con musica dal vivo e aperitivo, accompagnando il pubblico verso la tradizionale estrazione della lotteria delle ore 18, che chiuderà ufficialmente la giornata.

Alla Festa di Primavera sarà presente lo stand della Ciclistica San Miniato-Santa Croce, con il presidente Franco Biagini e il collaboratore Massimo Fogli.

Insieme a loro parteciperà anche il comitato regionale, con la commissione promozionale dedicata al movimento “Giovanissimi”.

Un appuntamento ormai consolidato nel calendario del territorio, che si conferma capace di unire intrattenimento, cultura e promozione locale, valorizzando la comunità e le sue energie.

Last modified: Aprile 13, 2026