Al Museo della Grafica al via la mostra “Towers” di Sergei Tchoban

PISA – Il Museo della Grafica inaugura venerdì 10 novembre alle ore 18 la mostra di Sergei Tchoban “Towers”.

Con questa iniziativa il Museo della Grafica partecipa alle celebrazioni dell’850° anniversario dall’inizio della costruzione della Torre di Pisa.

Nel suo lavoro di architetto e nei suoi disegni, Tchoban ha costantemente trattato la torre come tipologia architettonica. Non ci sono mai state così tante torri come oggi. La costruzione di torri è diventata una sfida per gli architetti di tutto il mondo e anche chi non trova questo compito particolarmente attraente deve comunque confrontarsi con essa. Infatti, è proprio nell’architettura delle torri che si sperimentano le tecniche e i materiali più recenti per raggiungere e superare i limiti estetici e fisici.

Grazie ai suoi studi all’Accademia di Pietroburgo, Sergei Tchoban conosce bene la storia dell’architettura che si riflette nel suo lavoro di progettazione e nei suoi disegni.

La mostra, suddivisa in sei capitoli, riunisce circa 90 disegni che Tchoban ha realizzato durante i suoi numerosi viaggi, soprattutto in Italia. Attraverso le vedute di varie torri, i visitatori sono invitati a riflettere su questa tipologia architettonica, sul suo ruolo politico e sui pericoli ai quali è esposta. L’interesse di Tchoban per il fenomeno multiforme della costruzione di torri è evidente nell’abbondanza di disegni in cui l’architetto raffigura questi edifici, torri immaginarie e reali o una combinazione di entrambe. Il disegno, con la sua capacità di rendere l’immaginario vivido come il reale, si rivela per l’artista il mezzo più adatto per esprimere i suoi pensieri sull’architettura. La mostra sarà accompagnata da un catalogo in italiano e in inglese.

Esposizione

10 novembre 2023 –25 febbraio 2024

Orari di apertura

da lunedì a domenica

ore 09:00 – 19:00

Giorni di chiusura

1° gennaio (Capodanno)

6 gennaio (Epifania)

25 dicembre (Natale)

Il 24 e il 31 dicembre chiusura alle ore 13:00

