Al Camposanto di Pisa Angela Hewitt eseguirà le Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach: musica per pianoforte al cuore della Rassegna

PISA – Dopo il debutto in Cattedrale e l’appuntamento con Richard Galliano, Anima Mundi prosegue sabato 13 settembre alle ore 21.00 al Camposanto di Pisa con una tra le più apprezzate interpreti bachiane del nostro tempo: Angela Hewitt che eseguirà le Variazioni Goldberg.

La Rassegna di Anima Mundi, quest’anno alla XXIV edizione, è prodotta e promossa dall’Opera della Primaziale Pisana con un contributo di Fondazione Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa. Secondo la tradizione, Johann Sebastian Bach avrebbe scritto le Variazioni per alleviare l’insonnia del conte Hermann-Karl Keyserlingk, e Johann Gottlieb Goldberg, giovane clavicembalista a servizio del conte e forse allievo di Bach, le avrebbe suonate durante molte notti difficili. Non esistono prove documentarie a conferma dell’aneddoto; è certo però che l’opera fu pubblicata a Norimberga nel 1742, ed è oggi universalmente conosciuta come Variazioni Goldberg. L’opera, che consiste di un’aria e trenta variazioni inanellate secondo una calcolatissima architettura, è annoverata tra i capolavori di Johann Sebastian Bach per strumento a tastiera.

Angela Hewitt pianoforte. Annoverata tra gli interpreti di riferimento della musica di Bach, dopo gli studi all’Università di Ottawa si impone all’attenzione del mondo musicale a metà degli anni Ottanta, vincendo l’International Bach Piano Competition di Toronto. Oggi acclamata in tutto il mondo, già artista “in residence” alla Wigmore Hall di Londra, si esibisce in recital solistici o con orchestre di prestigio. Nel suo repertorio, oltre al prediletto Bach, trovano spazio Couperin, Rameau, Scarlatti, Mozart e Beethoven. Ha registrato tutta l’opera per tastiera di Bach, l’integrale delle Sonate di Beethoven e sta completando l’integrale delle Sonate di Mozart. Diversi i progetti dedicati al Kantor di Lipsia: nel 2007 ha effettuato una tournée con il Clavicembalo ben temperato, toccando 25 paesi; ugualmente, nella stagione 2012-2013, ha girato il mondo con l’Arte della fuga. Tra il 2016 e il 2020 con il suo monumentale progetto “Bach Odyssey” – un ciclo di 12 recital in cui ha proposto l’integrale delle opere per tastiera di Bach – si è esibita a Londra, New York, Ottawa, Tokyo e Firenze, sempre incontrando il più ampio favore del pubblico e della critica. Nel 2020 viene insignita della Medaglia Bach della Città di Lipsia per la qualità del suo lavoro interpretativo: «Dai tempi del canadese Glenn Gould non c’è mai stato un altro artista che abbia posto le interpretazioni di Bach sul pianoforte moderno al centro del proprio lavoro tanto quanto la sua connazionale, Angela Hewitt». Nel 2024 avvia un altro grande progetto, “Mozart Odyssey”, dirigendo dal pianoforte i Concerti di Mozart: suona in tutta Europa e in America insieme a diverse orchestre, tra cui la Filarmonica di Varsavia, i Cameristi della Scala, la Royal Liverpool Philharmonic, la Toronto Symphony Orchestra e la Vancouver Symphony Orchestra. Numerosi i premi e le onorificenze ottenute nel corso della sua carriera, tra cui sette lauree honoris causa. Vive tra Londra, Ottawa e l’Umbria, dove quindici anni fa ha fondato il Trasimeno Music Festival.

Anima Mundi per la solidarietà. Il concerto di sabato 13 settembre sarà dedicato al Centro d’Ascolto della Caritas Diocesana di Pisa, cuore dell’attività di sostegno ai più fragili: un luogo di accoglienza, ascolto e accompagnamento che nel 2024 ha incontrato circa 2 mila persone diverse. Partecipando al concerto, il pubblico potrà contribuire con libere offerte a sostenere questo servizio, avamposto prezioso di una comunità che si mette “in uscita” per trasformare il grido dei poveri in provocazione al cambiamento sociale ed ecclesiale.



Biglietteria. Ingresso gratuito con biglietto.

La prenotazione online è esaurita per tutti i concerti. Ogni giorno di concerto, a partire dalle ore 18, i biglietti rimasti e non ritirati saranno messi in distribuzione solo presso la biglietteria al Museo dell’Opera del Duomo.

