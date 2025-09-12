Written by Settembre 12, 2025 10:51 am Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

“Pontederry”: il primo festival letterario horror a Pontedera

HomePontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo“Pontederry”: il primo festival letterario horror a Pontedera

PONTEDERA – Debutta il primo festival letterario horror, ideato dal Collettivo Pontederry, con l’obiettivo di dare spazio a nuove forme narrative e scrittori indipendenti. L’appuntamento è per sabato 20 settembre, dalle ore 16.00, al Circolo Arci Il Botteghino a La Rotta (Pontedera, Pisa). L’ingresso è gratuito.

Il concorso di scrittura che accompagna la manifestazione ha come tema inaugurale la “Provincia Perturbante”, spiegano gli organizzatori:

Provincia intesa come marginalità lontana dai grandi centri urbani: sobborghi fatiscenti, paesi dimenticati, periferie abbandonate. Perturbante come storie tormentate, sofferenti, inquietanti. Non importa se l’elemento che rompe la quiete sia reale o fantastico: ciò che conta è che sappia insinuarsi nei pensieri, come quei dubbi che tornano a bussare quando stai per addormentarti”.

I racconti finalisti saranno presentati al pubblico attraverso una lettura teatrale curata da Chiara Lazzeri e Denise Ciampi, con accompagnamento musicale di Sara Morena.

Il festival rappresenta un’occasione unica per lettori e autori appassionati di narrativa horror, andando a colmare un vuoto nel panorama culturale della Valdera e del Pisano, spesso focalizzato su letteratura mainstream o generi commerciali come giallo e romance. Lo spazio espositivo sarà anche un momento di incontro diretto con gli autori, favorendo nuove connessioni e collaborazioni.

La giornata si chiuderà con la musica dal vivo dei gruppi Death Of The Villains e Sinful Jolies.

Last modified: Settembre 12, 2025
Previous Story
L’Università di Pisa debutta al Torneo Universitario di Scacchi dell’Alma Mater
Next Story
Al Camposanto di Pisa Angela Hewitt eseguirà le Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach: musica per pianoforte al cuore della Rassegna

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti