“Pontederry”: il primo festival letterario horror a Pontedera

PONTEDERA – Debutta il primo festival letterario horror, ideato dal Collettivo Pontederry, con l’obiettivo di dare spazio a nuove forme narrative e scrittori indipendenti. L’appuntamento è per sabato 20 settembre, dalle ore 16.00, al Circolo Arci Il Botteghino a La Rotta (Pontedera, Pisa). L’ingresso è gratuito.

Il concorso di scrittura che accompagna la manifestazione ha come tema inaugurale la “Provincia Perturbante”, spiegano gli organizzatori:

“Provincia intesa come marginalità lontana dai grandi centri urbani: sobborghi fatiscenti, paesi dimenticati, periferie abbandonate. Perturbante come storie tormentate, sofferenti, inquietanti. Non importa se l’elemento che rompe la quiete sia reale o fantastico: ciò che conta è che sappia insinuarsi nei pensieri, come quei dubbi che tornano a bussare quando stai per addormentarti”.

I racconti finalisti saranno presentati al pubblico attraverso una lettura teatrale curata da Chiara Lazzeri e Denise Ciampi, con accompagnamento musicale di Sara Morena.

Il festival rappresenta un’occasione unica per lettori e autori appassionati di narrativa horror, andando a colmare un vuoto nel panorama culturale della Valdera e del Pisano, spesso focalizzato su letteratura mainstream o generi commerciali come giallo e romance. Lo spazio espositivo sarà anche un momento di incontro diretto con gli autori, favorendo nuove connessioni e collaborazioni.

La giornata si chiuderà con la musica dal vivo dei gruppi Death Of The Villains e Sinful Jolies.

Last modified: Settembre 12, 2025