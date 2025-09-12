Al via il servizio attraversamenti scolastici

Written by admin• 12:30 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Con l’inizio del nuovo anno scolastico riparte il servizio di assistenza agli attraversamenti stradali presso le scuole. L’iniziativa, promossa dal comune di San Giuliano Terme e coordinata dalla Polizia municipale, si avvale quest’anno della collaborazione nata dalla convenzione stipulata dall’Amministrazione comunale con la Pubblica assistenza di Pisa e della Misericordia del lungomonte pisano, a seguito della manifestazione di interesse pubblicata lo scorso 8 agosto.

L’attività prenderà avvio in maniera progressiva: dal 15 settembre presso le scuole secondarie di primo grado di San Giuliano Terme e Pontasserchio e alla scuola dell’infanzia di Gello; dal 22 settembre nelle scuole primarie di Asciano, Mezzana e Pappiana; infine, dal 29 settembre, sarà operativo presso le primarie di San Giuliano Terme e Metato.

Le associazioni di volontariato convenzionate garantiranno la presenza dei propri volontari in corrispondenza dei principali attraversamenti pedonali utilizzati da studentesse e studenti. Per favorire l’avvio del servizio in piena sicurezza, la Municipale affiancherà i volontari nei primi giorni di scuola, in modo da assicurare la corretta gestione dei flussi e accompagnare la fase di rodaggio.

I volontari coinvolti, formati dalla Polizia Municipale in conformità al Codice della strada, presidieranno gli attraversamenti più critici nelle fasce orarie di entrata e uscita, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di studenti e famiglie, regolando i flussi di traffico nei momenti di maggiore concentrazione.

“Questo progetto rappresenta un segno tangibile dell’attenzione che rivolgiamo alla sicurezza scolastica in tutte le sue forme, dichiara l’assessora all’istruzione e all’edilizia scolastica Fabiana Coli -. Il servizio accompagnerà l’intero anno scolastico, offrendo protezione ai più piccoli e serenità ai genitori, grazie a una presenza costante e qualificata nei punti più delicati della viabilità cittadina”.

“Ancora una volta – aggiunge l’assessore alla Polizia municipale Marco Balatresi – la collaborazione tra istituzioni e mondo del volontariato si traduce in un beneficio concreto per la comunità: un esempio virtuoso di come la solidarietà possa rafforzare la sicurezza e la qualità della vita quotidiana dei nostri cittadini. Il progetto si fonda sulla collaborazione tra Comune, Polizia Municipale e associazioni di volontariato. Ringraziamo Pubblica Assistenza e Misericordia del Lungomonte per la disponibilità, così come la Municipale, nelle figure del comandante Nocchi e della vicecomandante Taccini, che garantirà un supporto fondamentale di formazione ed affiancamento nella fase di avvio del servizio”.

