Agrifiera, stand ASL dedicato ai funghi: consulenze gratuite con i micologi

Written by Redazione• 1:03 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – In occasione dell’Agrifiera di Pontasserchio, in programma dal 23 aprile al 3 maggio, l’Azienda USL Toscana nord ovest sarà presente con uno stand dedicato alla micologia, offrendo informazioni e consulenze gratuite ai cittadini.

Lo spazio sarà un punto di riferimento per appassionati e raccoglitori, ma anche per famiglie, con attività di divulgazione sulla corretta identificazione dei funghi e sulle buone pratiche di raccolta, consumo e conservazione, fondamentali per prevenire intossicazioni.

Presso lo stand saranno sempre presenti due micologi, disponibili per chiarimenti e consigli, oltre a fornire indicazioni sui servizi dell’ispettorato micologico: sedi, orari e modalità di accesso agli sportelli sul territorio.

L’iniziativa rientra nell’impegno dell’ASL per la tutela della salute pubblica e la promozione della prevenzione, portando informazione e supporto direttamente all’interno di uno degli eventi più partecipati del territorio.

Last modified: Aprile 21, 2026