Agricoltura, una mattina di lavori sulle prospettive per la Toscana

Written by Redazione• 4:44 pm• Pisa, Attualità, Politica, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Si è svolta nel Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli una nuova tappa di “Idee in campo”, il percorso promosso da Anci Toscana per raccogliere contributi e proposte in vista della Conferenza regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale 2026. Dopo i saluti di Lorenzo Bani, presidente dell’Ente Parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, e Alessandro Agostini, presidente del Distretto Rurale Monte Pisano e Piana di Pisa, hanno aperto i lavori Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana, Alessio Mugnaini, sindaco di Montespertoli e delegato all’agricoltura di Anci Toscana e Michele Conti, sindaco di Pisa e delegato Anci all’agricoltura e alla sovranità alimentare.





Spazio quindi agli interventi, coordinati da Marina Lauri, responsabile del settore agricoltura di Anci Toscana, che hanno visto Claudia Giovannini, responsabile agricoltura di Anci nazionale, approfondire il ruolo dei Comuni nelle politiche agroalimentari; Giacomo Sanavio, portavoce della Rete distretti biologici della Toscana, parlare di reti, distretti e comunità del cibo; Gianluca Brunori, dell’Università di Pisa, affrontare il tema della digitalizzazione e dell’agricoltura di precisione; Elisa Del Pianta, dirigente della Regione Toscana, illustrare le politiche per filiere, promozione e qualità; Paolo Bàrberi, della Scuola Superiore Sant’Anna, soffermarsi sulla transizione ecologica e la biodiversità; Francesco Di Iacovo, dell’Università di Pisa, offrire una riflessione sul tema dell’inclusione lavorativa e del welfare di comunità.



«Anci affianca ormai da tempo la Regione nei percorsi sull’agricoltura ma anche sulle politiche della montagna e delle aree interne – ha commentato Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana -. Il settore agricolo vive una fase delicata che ci porta a una riflessione sulle risorse che l’Europa vorrà mettere a disposizione. Credo quindi giusto che Anci abbia messo al tavolo tanti soggetti, compresi i distretti che hanno fatto e stanno facendo un lavoro straordinario, per promuovere una riflessione sull’agricoltura del futuro e su quali saranno le idee da mettere in campo perché le prossime risorse siano focalizzate nel modo giusto e possano dare una risposta efficace».



Claudia Giovannini, responsabile dell’area agricoltura di Anci nazionale, ha illustrato i punti principali della Carta di Pisa che, ha spiegato, «racchiude tutte le principali iniziative di Anci nel settore, tra cui l’istituzione di un tavolo nazionale con il Masaf, per riordinare la governance di settore e ridare un ruolo ai Comuni che devono essere il vero motore dello sviluppo agricolo locale, la valorizzazione della filiera corta, anche nelle mense scolastiche e nelle mense socio-sanitarie, la tutela dei paesaggi, quella del Made in Italy».



«L’agricoltura non è una materia che riguarda esclusivamente chi produce o gli enti sovraordinati – ha dichiarato il delegato nazionale Anci, Michele Conti –. I Comuni sono protagonisti delle politiche agricole perché sono i primi custodi del territorio, del paesaggio, delle produzioni locali e delle comunità che vivono nelle aree rurali. Parlare oggi di agricoltura significa parlare di sicurezza del territorio, gestione della risorsa idrica, tutela della biodiversità, contrasto ai cambiamenti climatici, sviluppo economico e qualità della vita. È una politica trasversale che coinvolge direttamente gli enti locali e che richiede il loro pieno coinvolgimento nei processi decisionali».



«Questa è un’iniziativa – ha spiegato Alessio Mugnaini, sindaco di Montespertoli e delegato Agricoltura e Sviluppo rurale per Anci Toscana -, che oggi fa tappa a Pisa ma che da qui alla fine di ottobre toccherà tutte le province toscane. Un ciclo d’incontri nato per creare sinergie e provare a tessere le relazioni che i Comuni sanno costruire sui territori e arrivare con un documento unico alla Conferenza regionale sull’agricoltura».

Last modified: Luglio 18, 2026