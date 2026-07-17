Collinarea Festival 2026: si entra nella seconda settimana

Written by Redazione• 5:21 pm• Pisa, Casciana Terme Lari, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA – Apertura che ha gremito il Parco Fluviale di La Rotta (Pontedera) quella della 28ª edizione di Collinarea Festival, l’atteso evento estivo ideato e organizzato da Sartoria Caronte che, all’insegna del motto

“Beyond technology” (Oltre la tecnologia), dal 16 luglio al 1° agosto porterà nel Borgo di Lari spettacoli

dal vivo, laboratori, teatro, danza e musica.

L’anteprima dell’Opera ubiqua “La Giostra” di Sartoria Caronte, un incontro contemporaneo delle opere

Lo Schiaccianoci di E.T.A. Hoffmann con musiche di P. I. Tchaikovsky e Pagliacci di R. Leoncavallo, su un

unico palco, è stata accolta con attenzione e calorosa partecipazione dal numeroso pubblico che si è

lasciato catturare dall’opera ordita da Loris Seghizzi e da Sartoria Caronte; in attesa della chiusura che

avverrà su tre palchi dislocati all’intero del Borgo di Lari, resa possibile dall’utilizzo dello strumento

tecnologico Connessioni, di cui il festival si è dotato a partire dal 2020 (31 luglio e 1° agosto).

E dopo un inizio ricco di eventi prosegue al Borgo di Lari (Pi) Collinarea, tra prime, debutti, concerti, nuovi

sguardi ed eventi formativi da non perdere.

Si entra nella seconda settimana con S-Concerto al di là dei confini, Performance musical teatrale al

tramontar del sole in esclusiva per il Festival di Paola Tintinelli e Marco Ripoldi (19 luglio, ore 20, Castello

dei Vicari), e S-Confinare (20 luglio, ore 21, Piazza V.Emanuele).

In attesa dell’incontro con le nuove produzioni e proposte creative di Carrozzeria Orfeo (Cuore di Porco,

20 luglio, ore 22, Piazza Matteotti): una gravidanza prolungata oltre i limiti, il cuore di un maiale

trapiantato dentro un essere umano, l’apoteosi di un idolo sportivo: trasformazioni individuali, collettive,

fisiche e persino spirituali, compongono la trama di Cuore di porco, una performance che intreccia diversi linguaggi dello spettacolo dal vivo; e Massimiliano Setti e le Canaglie in Cinemà (21 luglio, ore 20, Circolo

Arci), performance tra musica e disegno al tramontar del sole in esclusiva per Collinarea Festival.

In attesa del debutto della nuova produzione di Sartoria Caronte (Tantè, 21 e 22 luglio, ore 22 e ore 21,

Teatro di Lari), per scoprire come una Compagnia teatrale possa resistere al tempo, alla fatica, ai ricordi

che non smettono di tornare e a un presente che sembra non avere più spazio.



Immancabili gli appuntamenti con la musica di qualità



Si parte con Stefano Cencetti in Non come rosa di sale (21 luglio, ore 21, Piazza V.Emanuele): Il concerto

si sviluppa a partire dal brano «…non come rosa di sale…», una composizione nata attorno a un andamento

sospeso, concepito originariamente per dare respiro e accoglienza ai versi del Sonetto XVII di Neruda. Da

questo inizio, la performance si apre verso una direzione estemporanea: dalla parola all’irripetibile. La

pietra del Castello di Lari si fa così cornice viva di un’alchimia che accompagna il passaggio dal crepuscolo

alla notte.

Per incontrare poi l’estro di Dimitri Grechi Espinoza che con il suo sax tenore ci condurrà in Oreb: il

significato spirituale del suono (22 luglio, ore 20, Castello dei Vicari).

Per inoltrarsi con gli Asincronia in Inverso e Altre storie (22 luglio, ore 22, Piazza V.Emanuele), che non

sarà solo un concerto rock, ma un viaggio immersivo tra musica e immagini, il modo perfetto per

festeggiare insieme a loro il quinto anno di attività.

Ampio spazio anche ai percorsi formativi che sono una delle caratteristiche fondamentali della realtà

teatrale e artistica che orchestra durante tutto l’anno Sartoria Caronte all’insegna di Collinarea.

Si potrà vivere Il Nome della Piccola Compagnia Lab Sc, spettacolo che nasce dal lavoro laboratoriale

svolto durante il percorso 2025/26 del gruppo Under 16 di Sartoria Caronte (20 luglio, ore 20, Castello dei

Vicari): una cena tra amici diventa il punto di partenza per un viaggio dentro relazioni familiari, ruoli sociali e fragili equilibri quotidiani.



Per immergersi in 3 laboratori da non perdere. L’autoritratto | Spazio condiviso guidato da Marco Ripoldi e Paola Tintinelli Tre cornici, vuote, sospese. Chi disegniamo su quella tela? E su quell’altra? “L’autoritratto” è uno spazio condiviso di 10 ore dove si gioca a realizzare opere, opere ricche di personaggi che piano piano prendono vita. Esplorare il confine sottile tra persona e scena, tra ciò che siamo e ciò che mostriamo. Il lavoro si concentra sulla presenza, sull’esserci davvero, nel qui e ora: corpo, voce, sguardo come strumenti per indagare il sé e la sua trasformazione in attore e personaggio. Attraverso esercizi pratici e improvvisazioni, si entrerà nel dialogo tra arte e teatro: cosa si nasconde dietro un’opera? Quali pensieri abitano un volto dipinto? Cosa potrebbe raccontare la Gioconda, quale urgenza esprime l’Urlo di Munch? Le opere prenderanno vita, diventando materia viva da attraversare e incarnare.

Il laboratorio sarà arricchito da una componente sonora improvvisata, che dialogherà con il lavoro, creerà

movimento e danza. Suono e corpo. Intonarsi. Stonarsi. L’azione scenica chi la guida? Provare a non

decidere, ma a stare esattamente come nella vita, quando siamo in pace e in ascolto.

Ogni partecipante sarà al tempo stesso osservatore e opera, autore e creazione. Perché l’opera, in fondo,

sei tu. E ciò che vedi parla di te. Un’occasione per mettersi in gioco, senza bisogno di esperienza, e scoprire

nuove possibilità espressive, in un contesto di ascolto, immaginazione e condivisione.



Date: domenica 19 e lunedì 20 luglio, 10:00 – 13:00 e 15:00 – 17:00

Informazioni e iscrizione:

marcoripoldi@gmail.com



“Edipo. Corpo di Sfinge” è un workshop a numero chiuso dedicato alle arti performative, condotto da

Andrea Cramarossa, in programma dal 22 al 24 luglio, a cui possono partecipare performer, danzatori,

musicisti, cantanti, registi, attori italiani e stranieri (la conduzione sarà multilingue).

Il corso è aperto anche ad allievi attori con esperienza saltuaria e non approfondita, ma sentita e

partecipata nell’arte drammatica. Il workshop è organizzato da Teatro delle Bambole in dialogo con Museo

Hermann Nitsch, Fondazione Morra – Archivio Casa Morra e Palazzo Morone – Museo Vettor Pisani di

Caggiano (SA) come contributo allo sviluppo del pensiero “Atlantide / Nuova Atlantide” di Giuseppe Morra.

Al termine del percorso, venerdì 24 luglio, il lavoro sarà aperto al pubblico. Ai partecipanti verrà rilasciato

un attestato di partecipazione.

È indispensabile inviare la propria candidatura corredata di curriculum artistico a:

info@teatrodellebambole.it (quota di partecipazione: 100 euro; viaggio, vitto e alloggio a carico dei

partecipanti). Info sulla pedagogia e/o sul tipo di lavoro: teatrodellebamboleba@libero.it; info su

organizzazione e iscrizione: info@teatrodellebambole.it).

“Mentre cantiamo” è un laboratorio di canto, ritmo e movimento, a cura di Felicita Marcelli e Jorge

Romero, in programma venerdì 24 luglio, sabato 25 e domenica 26 luglio, che propone un approccio al

canto e alla danza a partire dall’esplorazione del comportamento quando abitiamo uno spazio insieme

ad altre persone.



Il canto e la danza come forme attraverso le quali può apparire, in ogni persona e tra le persone, una

varietà di modi di stare che arricchisce lo spazio condiviso. Attraverso il cantare e il danzare sarà esplorata

la relazione tra il mondo interiore di ogni persona e lo spazio condiviso – e come questo possa accoglierlo. Il

laboratorio mette in dialogo canto polifonico, organizzazione ritmica e movimento, creando uno spazio di

pratica condivisa in cui voce e corpo lavorano in stretta relazione. Il materiale di lavoro saranno canti

tradizionali – provenienti da tradizioni italiane e dalle coste Pacifica e Caraibica della Colombia – e

composizioni polifoniche originali.

La metodologia avrà come base il gioco e non c’è un risultato da raggiungere, ma un percorso per scoprire

o sperimentare nuovi modi di stare insieme (venerdì 24 luglio, 17 – 19; sabato 25 e domenica 26 luglio

10:00 – 13:00 e 14:30 – 17:30; Iscrizioni: 120 euro. Sconto fino al 1° luglio, coppie e gruppi: 100 euro.

Info e iscrizione: 3342577490; info@accademiadellincompiuto.net)

Ad arricchire il programma segnaliamo anche le esperienze sonore interattive a cura di SAMworld Studio

tra le quali la Navicella Sonora (per tutta la durata del Festival nella Chiesa della Compagnia, accanto al

Teatro di Lari, apertura in orario di biglietteria), a disposizione del pubblico, gratuito senza prenotazione.

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Last modified: Luglio 17, 2026