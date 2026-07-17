Lotta agli incendi, la Protezione civile consegna nuovi dispositivi al settore Forestazione

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La Protezione civile regionale ha consegnato al sistema regionale Antincendi boschivi (Aib) nuove strumentazioni tecnologiche di ultima generazione per il contrasto e la gestione degli incendi. La fornitura comprende 10 termocamere, 30 visori termici portatili e 3 droni dotati di termocamera: dispositivi fondamentali per monitorare il rischio di riattivazione dei focolai nelle delicate fasi di bonifica e conclusione delle operazioni di spegnimento.

Le attrezzature, dal valore complessivo di circa 240 mila euro, saranno distribuite nei prossimi giorni alle strutture operative territoriali. Questo lotto rappresenta solo una prima parte delle dotazioni che la Direzione difesa del suolo e Protezione civile della Regione Toscana ha acquisito nell’ambito di un più ampio progetto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’iniziativa, finanziata con i fondi Pnrr, è finalizzata alla creazione di un Sistema integrato di monitoraggio a supporto del processo di adattamento al cambiamento climatico.

Poiché la lotta attiva agli incendi boschivi costituisce un’attività di protezione civile (ai sensi del D.Lgs. 1/2018) e rappresenta uno dei principali ambiti di integrazione operativa, il settore della Protezione civile regionale ha disposto l’immediata consegna di queste attrezzature al settore Forestazione, agroambiente, risorse idriche nel comparto agricolo e cambiamenti climatici, così da supportare efficacemente le attività della stagione Aib in corso. Questo si inserisce nel quadro della consolidata collaborazione tra le strutture regionali di Protezione civile e Antincendio boschivo, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le capacità di monitoraggio, il controllo del territorio e l’efficacia complessiva del sistema di risposta alle emergenze.

“Interventi tempestivi e monitoraggio accurato del territorio – evidenzia il presidente Eugenio Giani – sono elementi fondamentali per contrastare gli incendi, fenomeni che troppo spesso si rivelano devastanti ed in rapporto ai qual,i anche pochi minuti possono fare la differenza. Per questo l’investimento in nuove tecnologie è strategico. Grazie al lavoro straordinario della nostra Protezione civile in sinergia con il sistema regionale Antincendi boschivi”.

“Rafforzare la prevenzione e il controllo del territorio – sottolinea il sottosegretario alla Presidenza della Regione Bernard Dika – significa tutelare le comunità e il patrimonio naturale della Toscana. Aiutiamo con le migliori tecnologie il nostro personale, che fa un lavoro straordinario in situazioni difficilissime, per salvare vite umane e difendere l’ambiente. Siamo consapevoli che i cambiamenti climatici ci impongono un cambio di passo e che un grande aiuto ci può arrivare dalla tecnologia nella gestione del rischio”.

“La consegna delle nuove attrezzature conferma l’impegno della Regione nello sviluppo di un sistema antincendio boschivo moderno, integrato e pienamente in grado di rispondere alle sfide poste dal cambiamento climatico”, afferma l’assessore ad agricoltura e foreste Leonardo Marras. “Questo fa parte della strategia complessiva che guarda alla prevenzione e alla gestione sempre più efficace dei fenomeni, non limitandosi al mero spegnimento post evento”.

Last modified: Luglio 17, 2026