Alberto Gilardino: “Partita preparata molto bene, la squadra sta maturando ed ha margini di miglioramento”

Written by admin• 6:17 am

PISA – Molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi il tecnico nerazzurro Alberto Gilardino che commenta nel post gara il punto conquistato contro la Lazio.

di Antonio Tognoli

“Partita preparata molto bene da parte nostra. Arrivavamo corti sui duelli, siamo stati bravi. Abbiamo creato presupposti per il futuro. La squadra sta maturando e abbiamo ancora margini di crescita. Abbiamo fatto tre risultati utili consecutivi questo è importante per il morale dei ragazzi”.

“Arrivavamo sempre con i tempi giusti sui loro esterni. Chi è entrato ha avuto il piglio giusto. Cuadrado è in crescita. Adesso dovremo essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali, per la squadra fare turn over è linfa. Stasera ci siamo fatti trovare pronti contro una squadra non semplice”.

