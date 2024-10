Michele Mignani: “Abbiamo meritato di perdere”

Scritto da Antonio Tognoli• 5:34 pm• Pisa SC

PISA – Il mister del Cesena Michele Mignani scende in sala stampa per commentare la sconfitta della sua squadra a Pisa.

di Antonio Tognoli

“Faccio i complimenti al Pisa che ha meritato la vittoria. Non sono stato abbastanza bravo io a preparare la squadra a questa partita. Non possiamo perdere così e concedere certe occasioni al Pisa. La vittoria in Coppa Italia e con il Mantova forse ci ha fatto male. E’ chiaro che possiamo perdere, ma sicuramente in altro modo. Per vincere col Pisa devi giocare in altro non certo come oggi”.

Last modified: Ottobre 5, 2024