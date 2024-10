Addio al Dott. Elio Tramonte medico di famiglia di molte generazioni di pisani

Scritto da admin• 7:38 am• Attualità, Pisa

PISA – Lutto nel mondo dei medici di famiglia di Pisa: è scomparso in queste ore il dottor Elio Tramonte, che ha curato ed assistito in tanti anni di professione generazioni di pisani prima di andare in pensione.

di Maurizio Ficeli

Originario della provincia di Brindisi, venne a studiare a Pisa, dove si è ben inserito trovando qui moglie, pisana, ,diventando egli stesso a tutti gli effetti un Pisano doc ed anche un tifoso del Pisa, passione che ha trasmesso ai due figli, nati rigorosamente all’ombra della Torre Pendente.

Toccante il messaggio messo sui social dal figlio Claudio “Ciao Papà nel rispetto della vita silenziosa e riservata che ha sempre condotto, avevo deciso di non fare alcun post, che a lui non piacevano, ma siccome in molti mi chiamano dicendomi che non sapevano niente comunico la scomparsa di mio padre Elio Tramonte”.

I funerali si terranno martedì 15 ottobre alle ore 11 presso la Chiesa della Misericordia di Pisa, in via Pietrasantina. Ed anche noi della redazione di Pisanews ci uniamo al cordoglio generale formulando alla famiglia, ai figli Claudio e Walter le nostre più sentite condoglianze.

Ottobre 15, 2024