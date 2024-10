L’Università di Pisa domina la Start Cup toscana 2024 con tre progetti di Intelligenza Artificiale sul podio

Scritto da admin• 8:11 am• Attualità, Cultura, Pisa

PISA – Tre progetti dell’Università di Pisa, basati sull’Intelligenza Artificiale, hanno trionfato nella Start Cup Toscana 2024, competizione che premia le migliori iniziative imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico della ricerca universitaria regionale. Tra i dieci finalisti, cinque erano dell’Ateneo pisano, con tre di questi che si sono classificati nei primi posti.

Il primo premio è andato a Cernais, un progetto di un’azienda spin-off dell’Università, che utilizza l’IA per sviluppare terapie innovative per malattie rare. Al secondo posto MolBook Pro, un software per la gestione di database molecolari che sfrutta l’intelligenza artificiale. Al terzo posto si è piazzato Delos AI, dedicato all’analisi automatica dei dati per le piccole e medie imprese.

Il progetto Lemovie dell’Università di Firenze ha ricevuto una menzione d’onore per l’uso della realtà virtuale nella riduzione dell’ansia e del dolore nei pazienti oncologici.

I tre vincitori, premiati con somme in denaro e servizi, accederanno di diritto al “Premio Nazionale per l’Innovazione” che si terrà a Roma.

