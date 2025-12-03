Acque: individuata la rottura, proseguono i lavori a Coltano

Written by admin• 5:17 pm• Pisa, Attualità

PISA- In merito al guasto verificatosi ieri, martedì 2 dicembre, sulla rete idrica di Coltano (Comune di Pisa), Acque informa che nel pomeriggio odierno i tecnici hanno individuato con precisione il punto in cui si è originata la rottura. Le operazioni di riparazione sono già in corso, ma risultano particolarmente complesse a causa dell’entità della perdita e della collocazione della tubazione in un’area difficilmente accessibile.

I lavori proseguiranno nel corso del pomeriggio e riprenderanno domani mattina. Al momento, la conclusione dell’intervento è stimata per il pomeriggio di giovedì 4 dicembre. Fino a tale termine, le mancanze d’acqua continueranno a interessare l’intera frazione.

Per ridurre i disagi resta attivo il punto di rifornimento idrico sostitutivo in via Palazzi.

Acque si scusa per i disagi e ricorda che per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Dicembre 4, 2025