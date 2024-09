Acque a Pisa: completata la sostituzione della condotta fognaria in Via Turati, investimento da oltre 250mila euro con il supporto della Scuola Normale Superiore

Scritto da admin• 12:28 pm• Attualità, Pisa

PISA – Nei giorni scorsi si è concluso l’intervento realizzato da Acque in collaborazione con l’amministrazione comunale di Pisa per la sostituzione della condotta fognaria mista in via Turati.



Sono stati installati circa 250 metri di nuove tubazioni, con un diametro di 1 metro, maggiore rispetto a quelle rimosse, e costruite con materiali che garantiscono alta affidabilità e durata nel tempo. Il progetto si è reso necessario per rinnovare infrastrutture ormai obsolete e spostarle in una posizione che non interferisse con abitazioni, locali commerciali e plessi scolastici adiacenti, facilitando così eventuali interventi di manutenzione.

L’iniziativa ha richiesto un investimento di oltre 250 mila euro, a cui ha contribuito anche la Scuola Normale Superiore. I

ll nuovo impianto servirà anche lo studentato universitario, che è attualmente oggetto di un proprio progetto di ristrutturazione. Nei prossimi mesi, Acque eseguirà ulteriori interventi accessori per completare l’opera principale. Intanto, è già stata effettuata la riasfaltatura dei tratti stradali interessati dai lavori.

Last modified: Settembre 13, 2024