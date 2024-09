Nuova base militare, jus scholae e la relazione di Alessandro Di Ciolo garante delle persone con disabilità

Scritto da admin• 4:21 pm• Pisa, Politica

PISA – In considerazione degli argomenti all’ordine del giorno, sarà sicuramente una seduta particolarmente accesa quella del Consiglio Comunale di lunedì 30 Settembre (dalle 14,30, fino al termine dei lavori).

S’incomincia, come richiesto da molti consiglieri comunale come Francesco Auletta (Una città in comune), Andrea Ferrante (Pd), Maurizio Nerini (FdI), Paolo Martinelli (La città delle persone) e molti altri ancora, dalla nuova base militare. Poi sarà la volta di un altri due argomenti molto dibattuti come lo jus scholae – richiesto dal consigliere Enrico Bruni (Pd) – e il sostegno del Comune di Pisa al referendum sulla cittadinanza, richiesto, quest’ultimo, dal consigliere Francesco Auletta (Una città in Comune).

Si ricorda, infine, la mozione della consigliera Raffaella Bonsangue (FI) sulla difesa delle botteghe storiche e la relazione annuale che farà durante questa stessa seduta del Consiglio Comunale, Alessandro Di Ciolo, garante delle persone con disabilità.

Come di consueta anche quata seduta dedl Consiglio Comunale sarà aperta dai question time che, questa volta sono tre.

Il primo, del consigliere Paolo Martinelli (La città delle persone), è sull’area del Santa Chiara una volta trasferito l’ospedale a Cisanello. Il secondo, del consigliere Marco Biondi (Pd), è sul nuovo parcheggio nell’area dell’ex Giardino di Poppa che “sembra – come dice lo stesso Biondi – l’Amministrazione Comunale vorrebbe fare”. Il terzo, infine,del consigliere Maurizio Nerini (FdI), è sul Centro sportivo del Pisa.A tutti i consiglieri gli risponderà l’assessore all’urbanistica, Massimo Dringoli.

Le prossime sedute del Consiglio Comunale, come comunicato dal Presedente dello stesso Consiglio Comunale, Alessandro Bargagna, si terranno lunedì 7, lunedì 14 e lunedì 28 Ottobre. Tutte le sedute saranno trasmesse in diretta streaming dal canale You Tube dello stesso Consiglio Comunale. Tutte le sedute del Consiglio Comune, si ricorda infine, si tengono presso la sala delle Baleari di palazzo Gambacorti, sede del Comune di Pisa e sono tutte aperte alla cittadinanza.

Last modified: Settembre 29, 2024