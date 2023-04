Accadde Oggi: nasce Garri Kasparov, lo scacchista ribelle

Scritto da admin• 9:09 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Taglia quest’oggi il traguardo dei 60 anni, essendo nato il 13 aprile 1963 a Baku. attuale capitale dell’Azerbaigian ma all’epoca facente parte dell’ex Urss, Garri Kasparov da molti considerato il più grande giocatore di scacchi di ogni epoca.

di Giovanni Manenti

Figlio di padre ebreo e madre armena, Kasparov apprende dal genitore il gioco degli scacchi ed, alla prematura scomparsa del genitore a soli 39 anni, la madre, al fine di evitare discriminazioni, gli cambia il cognome da quello paterno di Vajnstejn a Kasparov, grazie alla russificazione del suo cognome da nubile, Kasparjan.

Gli insegnamenti paterni vengono messi brillantemente in pratica dal giovane Garri, che dimostra sin dall’adolescenza un innato talento che lo porta a laurearsi Campione Mondiale juniores ad appena 17 anni, ottenendo la contestuale nomina a Gran Maestro, ma per l’ascesa al trono assoluto, deve sfidare il connazionale, ancorché russo di nascita, Anatoly Karpov, detentore del titolo dal 1975.

Le sfide tra i due infiammano il Panorama internazionale degli Scacchi, trovandosi per la prima volta uno di fronte all’altro nel settembre 1984, gara che vede il Campione in carica portarsi sul 5-0 prima che Kasparov reagisca portandosi sul 5-3 dopo 48 partite (all’epoca i pari non assegnavano alcun punto …) prima che la Federazione interrompesse l’incontro data l’eccessiva lunghezza dello stesso, reintroducendo la formula che prevedeva un limite di 24 partite, assegnando mezzo punto a testa in caso di parità.

Ciò consente a Kasparov di imporsi per 13-11 nel 1985, così divenendo, a soli 22 anni e 210 giorni, il più giovane Campione Mondiale di Scacchi della Storia, per poi confermarsi Campione nella rivincita dell’anno successivo (12,5-11,5) ed impattando nella terza occasione sul 12-12 nel 1987.

Per capire quanto questi due scacchisti abbiano monopolizzato la scena internazionale del periodo, gli stessi hanno disputato tra di loro ben 178 partite, di cui addirittura 129 concluse in parità, 21 vinte da Karpov e 28 da Kasparov, con quest’ultimo a mantenere il titolo di Campione Mondiale sino al 2000, quando viene sconfitto dal 25enne russo Vladimir Kramnik (8,5-6,5), nell’unica sfida conclusa senza aver vinto neppure una partita, per poi darsi alla politica, divenendo uno dei maggiori sostenitori della corrente anti Putin nel suo Paese, il che lo porta ad essere più volte arrestato nel corso di manifestazioni di piazza.

