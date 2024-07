A Terricciola sabato 10 agosto c’è “Calici di Stelle”

Scritto da admin• 4:03 pm• Terricciola, Eventi/Spettacolo, Pisa

Degustazioni di vini e bollicine, delizie gastronomiche e spettacoli nelle vie del borgo: il programma, gli orari e tutti gli eventi collaterali

TERRICCIOLA – Vino, spettacoli e delizie da gustare. Il borgo di Terricciola, conosciuto per la sua ricca tradizione vitivinicola, gastronomica e per i suoi paesaggi mozzafiato, sabato 10 agosto si prepara a ospitare l’edizione 2024 di Calici di Stelle. Una serata suggestiva tra le vie del borgo, degustando i vini della Provincia di Pisa ed i prodotti gastronomici locali.

Un’occasione speciale

«Calici di Stelle rappresenta un evento di grande importanza per il Comune di Terricciola. In quest’occasione speciale, il piacere della degustazione di vini eccellenti si fonde con la bellezza del nostro borgo e l’intrattenimento di qualità creando un’esperienza unica per tutti. Calici di Stelle – spiega il sindaco, Matteo Arcenni – è anche un’opportunità per promuovere il nostro territorio, le nostre tradizioni e la nostra cultura. Siamo orgogliosi di accogliere i visitatori per una serata indimenticabile, dove potranno apprezzare non solo i vini e i prodotti locali, ma anche l’ospitalità e il calore della nostra comunità».

Il programma

La serata inizierà alle 20 e andrà avanti fino a notte inoltrata. Saranno presenti le migliori aziende vitivinicole di Terricciola e della Provincia di Pisa, offrendo degustazioni nelle piazze del borgo antico. Nella Terrazza della Misericordia ci sarà una selezione di bollicine nazionali e champagne. In piazza della Chiesa sarà possibile degustare i vini rossi doc Terre di Pisa e quelli della Strada del Vino delle Colline Pisane. Mentre in piazza della Compagnia ci sarà una selezione di vini bianchi di Terricciola e della Provincia di Pisa. Non mancheranno le specialità al cinghiale della squadra dei cinghialai di Terricciola e gli stand gastronomici, che offriranno le eccellenze locali da gustare. Durante la serata ci saranno concerti itineranti per le vie del paese, si potrà ballare con la musica di DJ Citi e ci sarà intrattenimento con il Vernacolo Pisano-Livornese.

Bus navetta gratuito

Per facilitare l’arrivo dei visitatori, sarà disponibile un servizio di bus navetta gratuito dalle 19:30 fino a mezzanotte, con partenza dal parcheggio del “Bottegone della Calzatura” a La Rosa e passaggio previsto ogni 30 minuti.

Gli eventi collaterali

Inoltre, per celebrare appieno questa splendida edizione, sono previsti eventi collaterali tra vino e stelle:

• 1 agosto dalle 19.30 all’Antica Badia di Morrona

• 2 agosto dalle 19.30 alla Cantina Vallorsi

• 10 agosto dalle 19.30 alla Cantina di Castelvecchio

• 12 agosto dalle 19.30 alla Cantina l’Agona

Questi appuntamenti offriranno ulteriori opportunità per esplorare ed apprezzare la ricchezza enogastronomica del territorio.

Last modified: Luglio 21, 2024