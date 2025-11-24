A Pisa il XXI Congresso nazionale Sitab -Società italiana di tabaccologia

Written by Antonio Tognoli• 1:13 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il 27 e 28 novembre si tiene a Pisa, al Meeting Art Craft Centre (Piazza Vittorio Emanuele II, 5 – inizio alle 9.30), il XXI congresso nazionale della Sitab-Società italiana di tabaccologia, presieduto da Laura Carrozzi e Francesco Pistelli, dell’Unità operativa di Pneumologia dell’Aoup.

Il titolo del congresso è: “Tabacco: conoscere il passato, capire il presente, migliorare il futuro” e riflette l’impegno della comunità scientifica nel comprendere l’evoluzione del fenomeno e nel promuovere strategie efficaci per contrastarlo.

La Sitab, presieduta da Roberto Boffi (Istituto nazionale dei tumori di Milano), è da anni infatti il punto di riferimento scientifico in Italia per lo studio e la prevenzione del tabagismo, una delle principali sfide sanitarie e sociali del nostro tempo.

L’evento affronterà il tema del tabagismo a 360° come patologia complessa, che richiede un approccio multidisciplinare, trasversale a tante specialità e basato sull’evidenza. Fra i temi trattati, lo scenario epidemiologico attuale e l’impatto dei nuovi prodotti del tabacco (sigarette elettroniche, tabacco riscaldato), gli aspetti psico-comportamentali legati alla cessazione del fumo, le patologie fumo-correlate, con particolare attenzione a quelle oncologiche e respiratorie, il ruolo della farmacologia e dei contesti clinici nella disassuefazione dal fumo, il contributo dei farmacisti nei percorsi di cessazione. Nelle comunicazioni libere, ricercatori da tutta Italia presenteranno i risultati più recenti in tema di tabagismo.

Il programma prevede la partecipazione di esperti provenienti da vari centri italiani, con un forte coinvolgimento dell’Università di Pisa, del Cnr e dell’Aoup. Interverranno anche relatori delle principali società scientifiche del settore, tra cui la Società italiana di pneumologia (Sip/Irs) e l’Associazione italiana pneumologi ospedalieri (Aipo/Its).

L’evento è patrocinato dall’Università di Pisa e dall’Aoup, che riconoscono il contrasto al tabagismo come una priorità strategica. Saranno presenti contributi della Commissione per lo sviluppo sostenibile di ateneo (Cosa), dell’Unità operativa Organizzazione servizi ospedalieri e del Centro Antifumo – Unità operativa di Pneumologia dell’Aoup.

