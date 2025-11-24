Il Comune di Cascina lancia il servizio Ecomobile

Written by admin• 1:11 pm• Cascina, Attualità

CASCINA – Il Comune di Cascina lancia il nuovo servizio “Ecomobile” a partire dal 24 novembre 2025. un nuovo servizio di raccolta dei rifiuti destinato a facilitare la gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e di altre tipologie di rifiuti domestici.

Una proposta innovativa che consentirà ai cittadini di conferire una serie di rifiuti domestici non inclusi nell’ordinario conferimento porta a porta. Viene rivolta una particolare attenzione alla raccolta dei RAEE, in linea con le tematiche della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) 2025 che si tiene dal 22 al 30 novembre.

“L’obiettivo di questa iniziativa – dichiara Paolo Cipolli, assessore all'ambiente – è di semplificare la raccolta dei rifiuti e coinvolgere i cittadini nel processo di riduzione e di riciclo. Grazie all’Ecomobile sarà possibile smaltire modiche quantità di rifiuti non conferibili nell’ordinaria raccolta porta a porta. Abbiamo pensato, inoltre, di estendere questa attività a numerose frazioni del territorio in modo da esser sempre più vicini alla cittadinanza. Il nostro impegno – conclude l’assessore – è quello di rendere il nostro comune sempre più sostenibile, in linea con le direttive europee e le buone pratiche di economia circolare; invitiamo pertanto la cittadinanza a sfruttare questa opportunità. Il servizio avrà una durata sperimentale di sei mesi. Alla fine ne valuteremo l’efficacia ed il gradimento”.

L’Ecomobile è un mini centro di raccolta su due ruote; che effettuerà soste temporanee in diverse aree del territorio comunale. Il servizio contribuirà a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di una corretta gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, il cui smaltimento improprio può avere gravi conseguenze per l’ambiente e la salute, ma che, se gestiti correttamente, rappresentano anche una risorsa per l’economia circolare.

Il calendario, prevede i seguenti punti e orario di sosta: Lunedì dalle 8.00 alle 12.00 in

Piazza Turini a Navacchio, Martedì doppio appuntamento dalle 8.00 alle 10.00 in Piazza

Deledda a Musigliano e dalle 10.30 alle 12.00 Piazza Bartoli a Santo Stefano a

Macerata, Giovedì dalle 8.00 alle 12.00 in Piazza Santi Innocenzo e Fiorentino a

Cascina, Venerdì doppio appuntamento dalle 8.00 alle 10.00 in Piazza Guido Rossa

a San Frediano e dalle 10.30 alle 12.00 in Via Risorgimento a Latignano.

Gli utenti potranno conferire i seguenti tipi di rifiuti: oli vegetali in bottiglie di plastica

sigillate, lampade e tubi al neon, vernici in barattolo, bombolette spray, toner, cartucce,

stampanti, pile, batterie, piccoli elettrodomestici e farmaci scaduti

Con l’attivazione di questo nuovo servizio, il Comune di Cascina si conferma protagonista in prima linea nella promozione della sostenibilità ambientale e della responsabilità civica.

Novembre 24, 2025