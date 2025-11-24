Una giornata di cuore, gusto e solidarietà: oltre 200 persone a tavola a “Una mangiata per The Butcher”

Written by Antonio Tognoli• 1:21 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – Un pranzo solidale ma anche molto di più. “Una mangiata per The Butcher” si è trasformata in un vero e proprio abbraccio collettivo che ha unito imprenditori, amici e cittadini in un clima di calore e vicinanza verso un collega in difficoltà, Lorenzo Cini, proprietario del locale-macelleria The Butcher di Asciano, recentemente colpito da un incendio.

Presso il Country Club Boccadarno di Marina di Pisa, domenica 23 novembre, oltre 200 persone hanno preso parte all’iniziativa promossa da ConfCarni Confcommercio Provincia di Pisa, in collaborazione con FederCarni Confcommercio Toscana, in particolare le delegazioni di Arezzo, Firenze, Pistoia-Prato e Viareggio-Lucca e con il contributo di Macelleria Ciampalini, Macelleria Cappagli, Macelleria Mancini, Macelleria Ciapino, Macelleria Poli, Glou Glou Toscana Srl, Panificio Pardi, L’Incanto di Boccadarno, Gianni Moscardini Winery, Banfi, Cantine Volpi, Toscaffè, Istituto Alberghiero Giacomo Matteotti di Pisa e il Country Club Boccadarno.

L’intero ricavato devoluto alla riapertura proprio del The Butcher e ai progetti di rilancio dell’attività.

“Una giornata eccellente: sono eventi che, pur nascendo da situazioni che speriamo non si verifichino mai, sanno trasformarsi in qualcosa di davvero bello” commenta il Presidente FederCarni Confcommercio Pisa, Paolo Ciampalini “Come Consiglio eravamo tutti presenti e abbiamo collaborato all’organizzazione; il risultato è stato davvero notevole. È in momenti come questi che ci si rende conto di quanto Confcommercio sia sempre al nostro fianco, pronta a dare una mano quando serve”.

“Un ringraziamento speciale va anche al Presidente FederCarni Toscana, Alberto Rossi, che ha partecipato all’iniziativa contribuendo con i prodotti della loro realtà” conclude Ciampalini.

Soddisfatto il Direttore Generale di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli: “Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti, i volontari, i partner e il Country Club Boccadarno per aver reso possibile questo risultato. La risposta è stata straordinaria e conferma che, quando si agisce insieme, si creano occasioni di crescita non solo per un’impresa ma per un’intera comunità”.

“L’evento ha superato ogni aspettativa: imprenditori, operatori del settore, amici e cittadini si sono ritrovati attorno a un tavolo per dimostrare concretamente la forza della solidarietà. Lo spirito della giornata ha reso tangibile l’affetto e la vicinanza verso Lorenzo Cini e la sua attività” conclude il Coordinatore Sindacale Confcommercio Pisa, Luca Favilli.

Last modified: Novembre 24, 2025