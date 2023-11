A Pisa il primo incontro scientifico delle tre scuole toscane di specializzazione in Endocrinologia e metabolismo

Scritto da admin• 1:28 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Si è svolto recentemente il primo incontro scientifico degli specializzandi delle tre scuole di specializzazione in Endocrinologia e metabolismo di Pisa, Firenze e Siena.



L’evento, che ha riscosso molto successo, è stato voluto e organizzato dagli stessi specialisti in formazione che hanno redatto il programma scientifico facendo essi stessi da relatori e moderatori (iscritti al III e IV anno). Presenti anche i direttori delle scuole, il professore Piero Marchetti (in uscita) e la professoressa Rossella Elisei (in entrata) per la scuola di Pisa, la professoressa Maria Grazia Castagna per la scuola di Siena e la professoressa Giulia Rastrelli per quella di Firenze. L’auspicio espresso da tutti è di ripetere l’evento in quanto capace di stimolare nei giovani e futuri endocrinologi le capacità critiche e l’interesse all’innovazione e di creare una rete tra gli specialisti molto utile per il confronto anche una volta usciti dalle scuole e impegnati nella pratica clinica.

