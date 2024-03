A Pisa il Good AI LAB per promuovere l’Intelligenza Artificiale responsabile ed etica

Scritto da admin• 7:37 am• Pisa, Attualità, Cultura, Tutti

PISA – Martedì 26 marzo alle ore 10, verrà inaugurato il “Good AI LAB” presso l’Aula Magna della Scuola di Ingegneria dell’Università di Pisa in Largo Lucio Lazzarino 1. Si tratta di un laboratorio multidisciplinare dedicato allo studio, alla promozione e alla validazione di sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) affidabili, trasparenti, robusti, sicuri ed etici.

Il laboratorio coinvolge ricercatori provenienti da diversi dipartimenti dell’Università di Pisa, del CNR e della Scuola Normale Superiore. Si propone di essere un punto di riferimento per la ricerca e i servizi legati alla “buona Intelligenza Artificiale”. Tra gli obiettivi principali del Good AI LAB vi è lo sviluppo di metodi e benchmark indipendenti per valutare il grado di adeguatezza dei sistemi rispetto ai principi della “buona IA”, nonché fornire servizi di consulenza, valutazione e certificazione per aziende e pubblica amministrazione.

Durante l’inaugurazione saranno affrontati vari temi, tra cui la regolamentazione dell’IA, le politiche industriali, l’impatto dell’IA sulle aziende e le sfide etiche poste dall’IA generativa.

Tra i relatori dell’evento figurano esperti e rappresentanti istituzionali come Caterina Flick dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), Valeria Vinci e Adriano Daddario del Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie (Mimit), Alessio Botta di McKinsey & Company, insieme al coordinatore del Good AI Lab, Francesco Marcelloni, e altri membri del Consiglio scientifico del laboratorio.

L’incontro sarà aperto dagli interventi di Giuseppe Iannaccone, prorettore vicario dell’Università di Pisa, Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Frida Scarpa, assessora del Comune di Pisa con delega ai Rapporti con le istituzioni universitarie, e Andrea Caiti, direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa.

Last modified: Marzo 24, 2024