Modifiche allo Statuto di Patrimonio Pisa srl: se ne parla lunedì 25 marzo in Consiglio Comunale

Scritto da admin• 7:41 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Al centro della seduta del Consiglio Comunale di lunedì 25 Marzo (dalle 14,30, Sala delle Baleari di palazzo Gambacorti), ci saranno, proposte dall’Amministrazione Comunale, le modifiche ed integrazioni allo Statuto di Patrimonio Pisa srl.



Un tema che, com’è noto, ha suscitato, nei giorni scorsi, forti polemiche tra le forze politiche cittadine. A seguire, sempre proposto dall’Amministrazione comunale, lo schema di convezione relativo alla gestione della rete Bibliolandia. Anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà comunque aperta dai question time che, questa volta, sono quattro. Il primo, del consiglie Luigi Sofia (SI), è sulle scuole Quasimodo. il secondo, del consigliere Francesco Auletta (Una città in Comune), è sull’inchiesta Keu. Il terzo, infine, del consiglire Matteo Trapani (Pd), è sulla navetta delle scuole Pisano. A seguire, numerose intrepellanze, come quelle del consiglire Matteo Trapani (Pd), sul bonus 110 per Erp, sulla graduatoria Erp e, infine, sul bando relativo all’emergenza abitativa.

Anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta streaming dal sito You Tube del Consiglio Comunale.

Last modified: Marzo 24, 2024