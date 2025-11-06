Written by Novembre 6, 2025 1:12 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Lavori di Ferrovie dello Stato: chiusura temporanea del passaggio a livello di via Putignano 

HomePisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGELavori di Ferrovie dello Stato: chiusura temporanea del passaggio a livello di via Putignano 

PISA – A partire da lunedì 10 e fino a mercoledì 12 novembre, il passaggio a livello di via Putignano Sant’Ermete resterà chiuso al transito veicolare e pedonale per consentire lavori di Rete Ferroviaria Italiana.

L’intervento, in programma dalle ore 10 del 10 novembre alle ore 17:00 del 12 novembre, rientra nel progetto di aggiornamento tecnologico del sistema di Protezione Automatica Integrativa, volto a garantire i più elevati standard di sicurezza per la circolazione ferroviaria.

Durante i lavori sarà inoltre vietata la sosta nell’area interessata, con rimozione forzata dei veicoli. L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a utilizzare percorsi alternativi per tutta la durata dell’intervento.

Last modified: Novembre 6, 2025
Previous Story
A Pisa arriva “OPERAE”: la torre di Fibonacci tra arte, matematica e filosofia in Piazza dei Cavalieri
Next Story
Pisa – Cremonese nel ricordo di Gigi Simoni

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti