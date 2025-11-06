Lavori di Ferrovie dello Stato: chiusura temporanea del passaggio a livello di via Putignano 

PISA – A partire da lunedì 10 e fino a mercoledì 12 novembre, il passaggio a livello di via Putignano Sant’Ermete resterà chiuso al transito veicolare e pedonale per consentire lavori di Rete Ferroviaria Italiana.
L’intervento, in programma dalle ore 10 del 10 novembre alle ore 17:00 del 12 novembre, rientra nel progetto di aggiornamento tecnologico del sistema di Protezione Automatica Integrativa, volto a garantire i più elevati standard di sicurezza per la circolazione ferroviaria.
Durante i lavori sarà inoltre vietata la sosta nell’area interessata, con rimozione forzata dei veicoli. L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a utilizzare percorsi alternativi per tutta la durata dell’intervento.Last modified: Novembre 6, 2025