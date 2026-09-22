Ponte ciclopedonale di San Piero a Grado, al via i lavori per l’illuminazione

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PISA- Partiranno lunedì 28 settembre i lavori per l’installazione dell’illuminazione sul ponte ciclopedonale di San Piero a Grado, che collega la zona delle Cascine Nuove, nel Parco di San Rossore, con la sponda opposta dell’Arno. Durante l’intervento il ponte resterà sempre percorribile, anche se saranno introdotte alcune modifiche temporanee alle modalità di accesso durante i lavori sulle rampe.

L’intervento prevede l’installazione dei corpi illuminanti lungo la passerella, mediante la realizzazione di scanalature nella pavimentazione in legno nelle quali saranno collocate le lampade, successivamente protette con appositi elementi di copertura. I lavori permetteranno di completare l’impianto previsto dal progetto e di migliorare la percorribilità del ponte nelle ore con minore luce naturale.

Il cronoprogramma. Il montaggio dei corpi illuminanti sulla passerella inizierà lunedì 28 settembre. Dal 7 al 22 ottobre i lavori interesseranno le rampe di accesso, che saranno chiuse alternativamente per circa una settimana ciascuna. In questa fase il ponte rimarrà accessibile attraverso la scala. Nelle aree interessate saranno installate apposite protezioni, mentre una specifica segnaletica informerà ciclisti e pedoni delle modifiche temporanee.

Inaugurato lo scorso luglio, il ponte attraversa l’Arno e collega il Parco di San Rossore, nella zona delle Cascine Nuove, con San Piero a Grado, inserendosi nella rete ciclabile che prosegue verso il viale D’Annunzio e il litorale pisano.

Orari di apertura. L’accesso segue gli orari del Parco di San Rossore: da maggio a settembre, tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30; da ottobre ad aprile, dalle 7.30 alle 17.30.

Last modified: Settembre 22, 2026