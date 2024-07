Venerdì 2 agosto torna all’Arena Pisa – Inter

Scritto da admin• 11:27 am• Pisa, Pisa SC, Sport

PISA – Una sfida tutta nerazzurra che torna dopo molti anni all’Arena Garibaldi venerdì 2 agosto, quando all’Arena il Pisa Sporting Club affronterà in amichevole i Campioni d’Italia dell’Inter.



Una sfida in famiglia tra i due tecnici Filippo e Simone Inzaghi e un test di lusso per i nerazzurri in vista del debutto in Coppa Italia previsto la settimana successiva.

Il 19 agosto del 1997 il Pisa tenne a battesimo il debutto di Ronaldo nell’Inter dell’indimenticato tecnico Gigi Simoni in quello che rappresenta l’ultimo confronto diretto all’Arena tra le due squadre che nel 2020 si sono confrontate, sempre in amichevole, a San Siro.

Le informazioni relative alla biglietteria e agli accrediti saranno prossimamente rese note attraverso i canali ufficiali della Società

Last modified: Luglio 5, 2024