A Coltano lavori dell’Università per la rigenerazione delle pinete

Controlli del Parco sulla corretta esecuzione

PISA – Lavori forestali a Coltano: le guardie del Parco stanno verificando la correttezza dell’intervento realizzato nei giorni scorsi. La vicenda riguarda tre particelle di proprietà dell’Università di Pisa che ricadono in area Parco, 6 ettari sul totale dei 700 che l’Ateneo possiede nella Tenuta di Tombolo.

Sono lavori importanti, a carico dell’Università, che permettono la rigenerazione delle pinete, operazioni previste dal piano di gestione forestale del Parco. Come previsto, su due di queste particelle è stato eseguito un diradamento, una pratica abituale sulle pinete coltivate in accrescimento, che prevede il taglio di una parte degli alberi per permettere ai rimanenti di ottenere più luce e di continuare a crescere. Sempre seguendo le direttive del piano, sulla terza particella, caratterizzata da pini di età vetusta, le piante arrivate a fine vita sono state tagliate per permettere ai pini nati spontaneamente di svilupparsi, con un rimboschimento successivo da effettuarsi in autunno, la stagione propizia, negli spazi rimasti vuoti.

Dai monitoraggi e dai controlli che i responsabili tecnici del Parco ed i guardiaparco sempre effettuano quando si eseguono questo tipo di interventi, è emerso che la ditta esecutrice non ha rispettato pienamente le indicazioni dell’Ente, in particolare nella terza particella alcuni giovani alberi sono stati danneggiati dai mezzi. Le guardie stanno quantificando i danni ambientali e provvederanno di conseguenza ad elevare alla ditta la sanzione prevista. L’Università ha confermato che procederà con il rimboschimento autunnale e che continuerà ad impegnarsi per la pulizia dei rifiuti incivilmente abbandonati nella zona.

