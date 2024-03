A Cascina un consiglio comunale sui “fatti di Pisa”

Scritto da admin• 10:51 am• Cascina, Notizie di attualità cascina, Politica, Tutti

CASCINA – In questi giorni il sindaco di Cascina Michelangelo Betti ha inviato al Presidente del Consiglio Comunale la richiesta formale di una seduta urgente per una discussione sui cosiddetti “fatti di Pisa”, verificatisi il 23 febbraio durante lo svolgimento della manifestazione studentesca per il cessate il fuoco a Gaza.

Seguendo il regolamento del consiglio l’assemblea si riunirà nel corso della prossima settimana.

“Da un lato si tratta di un dibattito necessario anche a Cascina – commenta il primo cittadino, Michelangelo Betti -. Non possiamo non confrontarci, anche nella nostra aula, su un evento di portata nazionale che coinvolge anche il nostro comune, visto che il liceo artistico Russoli svolge la propria attività formativa a Pisa e a Cascina”.

E secondo il sindaco c’è anche un altro elemento di valutazione: “Con il passare dei giorni si è sviluppata una discussione che è parsa sempre più lontana dalla realtà delle cose, per come è emersa dalle immagini dei video. Una discussione che ha anche registrato un dibattito parlamentare, in cui le parole del Presidente della Repubblica sono state plagiate e strumentalizzate per una logica di parte”.

Last modified: Marzo 2, 2024