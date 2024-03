IKEA Pisa festeggia dieci anni di attività

Scritto da admin• 10:58 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Da 10 anni al fianco dei cittadini di Pisa, IKEA celebra un importante traguardo: il 5 marzo del 2014 ha aperto le porte del suo store nella città toscana, diventando subito un punto di riferimento per la comunità.



Nel corso degli anni, IKEA Pisa ha accolto milioni di visitatori, servito caffè e polpette a migliaia, e venduto numerosissime librerie BILLY e borse FRAKTA blu. Per festeggiare questo anniversario, IKEA ha preparato una settimana ricca di iniziative e momenti di condivisione, che si svolgeranno dal 4 al 10 marzo.

Marco Baretto, Market Manager IKEA Pisa, esprime la gratitudine per l’affetto ricevuto dalla città e l’impegno nel migliorare la vita quotidiana attraverso soluzioni d’arredo accessibili e sostenibili. IKEA Pisa si è distinto anche per le sue iniziative di sostenibilità, come l’uso di veicoli elettrici per le consegne e l’installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di raccolta dell’acqua piovana. Inoltre, il negozio ha supportato oltre 30 progetti sociali sul territorio, collaborando con associazioni locali e realtà impegnate nell’inclusione e nell’assistenza ai più fragili.



Tra le iniziative previste durante la settimana di celebrazione, ci sono sconti su una selezione di prodotti, eventi presso il Bar IKEA, tour alla scoperta dei prodotti iconici IKEA, incontri con la Sartoria Sociale “Punto e a capo”, e momenti speciali per i soci di IKEA Family e per i più piccoli.



IKEA Pisa rappresenta quindi non solo un luogo di shopping, ma un punto di incontro e di sostegno per l’intera comunità, contribuendo anche all’occupazione e all’empowerment delle donne, che costituiscono una parte significativa del personale.

Last modified: Marzo 2, 2024