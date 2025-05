A Cascina è tempo di “Puccini Chambre Opera Festival”

Written by admin• 11:37 am• Attualità, Cascina, Eventi/Spettacolo

PISA – Il “Puccini Chambre Opera Festival 2025” fa tappa anche a Cascina domenica 25 maggio alle 21, nella splendida cornice della Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano a San Casciano. Un programma tutto da ascoltare con le opere sacre “Figlia del tuo figlio” (soprano Roberta Ceccotti), “Stabat mater” (baritono Francesco Lombardi) e “Gemma” (soprano Valeria Lanini).

“Questa è un’altra iniziativa che si propone di valorizzare il nostro territorio attraverso la riscoperta dei siti storico-artistici che abbiamo in gran quantità – sottolinea Bice Del Giudice, assessora alla cultura –. Ancora un appuntamento con la musica classica alla Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano a San Casciano. La particolarità di questo evento è che rientra nel Puccini chambre opera festival di Lucca che quest’anno fa tappa anche a Cascina con un’opera sacra composta da tre piccole opere di 20 minuti ciascuna e due dei tre compositori sono cittadini cascinesi. Un evento che parla e racconta il nostro territorio”.

La prima opera prevede la collaborazione con il compositore Marco Simoni e la soprano Roberta Ceccotti, che è anche la presidente di Acam (Associazione cascinese amici della musica); la seconda, scritta da Debora Pioli, vedrà in scena il baritono Francesco Lombardi; infine la terza è stata composta da Lorenzo Petrizzo, a tutti gli effetti orgoglio cittadino e non solo. Una serata che si preannuncia dunque di alto livello per Cascina e per gli appassionati di opera.

