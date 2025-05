Grande successo per la festa di fine anno di Acque Tour

Written by admin• 11:43 am• Attualità, Attualità, Pisa, Pontedera

PISA – Un mix di colori, creatività e grande partecipazione ha animato il Teatro Era di Pontedera, nella giornata conclusiva dell’edizione 2024-2025 di Acque Tour, il progetto di educazione ambientale gratuito promosso da Acque, gestore idrico del Basso Valdarno.

Una festa dedicata alle scuole e al valore dell’acqua, che ha visto protagonisti oltre 400 alunne ed alunni, coinvolti nel corso dell’anno in attività formative sul ciclo idrico e sull’importanza della tutela ambientale. L’iniziativa, giunta alla 24ª edizione, si conferma un appuntamento atteso e partecipato, capace di coniugare apprendimento e divertimento. Nel corso della mattinata, i giovani partecipanti hanno potuto esporre i lavori realizzati durante le oltre 500 ore di attività in classe e nelle visite agli impianti gestiti da Acque: centrali idriche, acquedotti, depuratori e il laboratorio di analisi di Empoli.

I progetti più originali e significativi sono stati premiati con il riconoscimento “Buona da bere”, che prevede la consegna di materiale scolastico. Tra i vincitori, la scuola dell’infanzia Merlini-Lorenzini di Montecatini Terme, la IIC della primaria Oltrera di Pontedera e infine la IID della secondaria Carducci di Santa Maria a Monte. Riconoscimenti per le scuole dell’infanzia Diaz e Villaggio Piaggio di Pontedera, per le scuole primarie Pertini di Calcinaia (sezioni IIA e IIB), Alighieri di Peccioli (IIIA e IIIB), Don Gnocchi di Cascina (IVA e IVB), Mandela di Buti (IA e IIA), Arcobaleno della Pace (III), Alighieri (IIA) e IB della scuola secondaria di primo grado Gandhi di Pontedera. Alla premiazione hanno partecipato il presidente di Acque, Simone Millozzi, e l’assessore all’ambiente del Comune di Pontedera, Mattia Belli. Non sono mancati giochi e spettacoli: l’associazione La Tartaruga ha proposto attività ludico-didattiche, mentre lo spettacolo “H2Ops!” ha entusiasmato il pubblico con una narrazione coinvolgente sui temi dell’acqua e dell’ambiente.

“Acque Tour – ha dichiarato Millozzi – rappresenta un pilastro del nostro impegno per la sostenibilità. La lunga durata del progetto e l’entusiasmo con cui viene accolto ogni anno dimostrano quanto le giovani generazioni siano sensibili ai temi ambientali e desiderose di contribuire a un futuro più responsabile. A conferma di questo impegno Acque recentemente è stata premiata da Top Utility – manifestazione che ogni anno analizza le performance delle principali cento società italiane nel campo dei servizi di pubblica utilità – proprio per l’efficacia dei progetti con le scuole: un prestigioso riconoscimento che premia la continuità delle iniziative di educazione ambientale rivolte agli studenti”.

