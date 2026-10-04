A Cascina arriva la “Edugaming Zone Pop-Up”: uno spazio aggregativo e di consapevolezza sul videogioco per ragazzi e famiglie

Written by Redazione• 9:37 am• Cascina, Attualità, Cultura, Politica

CASCINA – A partire da lunedì 5 ottobre, e per tutto il mese di ottobre e novembre, il territorio comunale di Cascina ospiterà la Edugaming Zone Pop-Up: un’iniziativa “ad alto tasso di divertimento” ideata per offrire ai ragazzi un nuovo punto di incontro e socializzazione. Non si tratta del solito intrattenimento: la Edugaming Zone nasce come uno spazio itinerante dove giocare, incontrarsi, fare nuove amicizie e vivere il mondo del gaming in modo sano e consapevole.

L’iniziativa si rivolge anche direttamente ai genitori: le famiglie sono invitate a partecipare per chiedere informazioni sul progetto e confrontarsi sul rapporto tra giovani e videogiochi.

La Edugaming Zone Pop-Up sarà attiva dalle 15.30 alle 18.30 nei seguenti punti del centro: lunedì in Corso Matteotti (lato Porta Fiorentina), mercoledì in Corso Matteotti (zona centrale) e giovedì in Piazza dei Caduti. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Cascina e la Cooperativa Sociale Arnera, ed è finanziata dalla Regione Toscana.

La partecipazione è completamente gratuita: per informazioni edugaming@arnera.net, www.edugamers.cloud

Last modified: Ottobre 4, 2026