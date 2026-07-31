Le musiche di Hans Zimmer risuonano nel Piazzale del Castello di Montescudaio

Written by Redazione• 1:13 pm• Montescudaio, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

MONTESCUDAIO- Musica e cinema si incontrano sabato 8 agosto, alle 21.15, nel Piazzale del Castello di Montescudaio con “Il nuovo suono del cinema”, concerto dedicato alle più celebri colonne sonore di Hans Zimmer.

L’Orchestra Ars Novecento, diretta dal maestro Federico Ciompi, accompagnerà il pubblico in un viaggio tra alcune delle partiture più conosciute e amate della storia recente del cinema. Il programma comprenderà i temi di film come Il Gladiatore, Interstellar, Inception, Il Re Leone, Pirati dei Caraibi e Il Cavaliere Oscuro, entrati ormai nell’immaginario collettivo.

Nel corso di oltre quarant’anni di carriera, Zimmer ha profondamente rinnovato il linguaggio della colonna sonora contemporanea, unendo la tradizione sinfonica all’elettronica, al rock e alla sperimentazione ritmica. L’Orchestra Ars Novecento ne ripercorrerà il repertorio, alternando i momenti di maggiore intensità emotiva alle grandi architetture sonore che caratterizzano le sue composizioni.

La serata avrà anche un forte legame con il territorio: gran parte dei musicisti dell’orchestra e dei componenti del coro sono infatti professionisti residenti a Montescudaio.

L’ingresso è gratuito con offerta libera, mentre per i posti a sedere è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare o inviare un messaggio WhatsApp ai numeri 329 1385037 e 324 9085535.

L’evento è organizzato dal Comune di Montescudaio e dalla Pro Loco Asprom, con il sostegno degli sponsor.

Last modified: Luglio 31, 2026