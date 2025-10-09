Ecco i match delle squadre pisane di Terza Categoria

PISA – Nella “tre giorni” tra venerdì 10 e domenica 12 ottobre il campionato di Terza Categoria sarà impegnato nella seconda giornata di andata.
di Leonardo Miraglia
Le squadre pisane sono un gruppo foltissimo e questi gli incontri in programma:
Girone A – Pisa
Domenica 12 ottobre dalle 15:30
- Amatori Saline vs Ponteginori 1929
- Angelo Bellani vs Nuova Popolare CEP
- Filettole Calcio vs CEP 2025
- Legoli 1994 vs Fabbrica Calcio 2024
- Marinese 1925 vs Golena d’Arno
- Montefoscoli Calcio vs Lajatico
- Scintilla 1945 vs Atletico Pisa
- Sporting Volterra vs San Frediano Calcio
Girone B – Pisa
Venerdì 10 ottobre dalle 21
- Castel del Bosco vs Stella Azzurra
Domenica 12 ottobre dalle 15:30
- Atletico Le Melorie vs Città di Montopoli
- Cerretti FC vs La Borra
- Gavena Giovani vs Marciana 2.0
- Treggiaia vs Santacroce Calcio
- Via di Corte vs La Fornace
- Zambra San Vico vs Monteserra
- Riposa Perignano
Girone Unico – Livorno
dalle 15:30
- Orlando Calcio Livorno vs Monteverdi 2006
- Sasso Pisano vs Giovani Atleti Tancredi
Girone B – Lucca
Sabato 11 ottobre dalle 15:30
- Pappiana vs Aquila Sant’Anna
Tutte le info a cura di www.tuttocampo.itLast modified: Ottobre 7, 2025