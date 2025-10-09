Written by Ottobre 9, 2025 5:10 am Pisa, Sport

Ecco i match delle squadre pisane di Terza Categoria

PISA – Nella “tre giorni” tra venerdì 10 e domenica 12 ottobre il campionato di Terza Categoria sarà impegnato nella seconda giornata di andata.

di Leonardo Miraglia

Le squadre pisane sono un gruppo foltissimo e questi gli incontri in programma:

Girone A – Pisa

Domenica 12 ottobre dalle 15:30

  • Amatori Saline vs Ponteginori 1929
  • Angelo Bellani vs Nuova Popolare CEP
  • Filettole Calcio vs CEP 2025
  • Legoli 1994 vs Fabbrica Calcio 2024
  • Marinese 1925 vs Golena d’Arno
  • Montefoscoli Calcio vs Lajatico
  • Scintilla 1945 vs Atletico Pisa
  • Sporting Volterra vs San Frediano Calcio

Girone B – Pisa

Venerdì 10 ottobre dalle 21

  • Castel del Bosco vs Stella Azzurra

Domenica 12 ottobre dalle 15:30

  • Atletico Le Melorie vs Città di Montopoli
  • Cerretti FC vs La Borra
  • Gavena Giovani vs Marciana 2.0
  • Treggiaia vs Santacroce Calcio
  • Via di Corte vs La Fornace
  • Zambra San Vico vs Monteserra
  • Riposa Perignano

Girone Unico – Livorno

dalle 15:30

  • Orlando Calcio Livorno vs Monteverdi 2006
  • Sasso Pisano vs Giovani Atleti Tancredi

Girone B – Lucca

Sabato 11 ottobre dalle 15:30

  • Pappiana vs Aquila Sant’Anna

Tutte le info a cura di www.tuttocampo.it

