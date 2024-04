70° Anniversario del Pellegrinaggio a San Torpè: celebrazioni a Pisa e Saint-Tropez

Scritto da admin• 8:32 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – In occasione del 70° anniversario del primo pellegrinaggio, l’Amministrazione Comunale di Pisa ha organizzato un programma di festeggiamenti dedicato ai pellegrini francesi che giungeranno in città per rendere omaggio a San Torpè, guidati dal Sindaco della città francese di Saint-Tropez, e ai Pisani, che spesso conoscono poco della figura del Santo.

Le celebrazioni iniziano sabato 27 aprile con la presentazione del libro “Il Martire San Torpè” presso la chiesa di San Torpè, scritto appositamente da Padre Bruno Moriconi. Il libro, stampato in italiano e francese dall’Amministrazione Comunale, sarà omaggiato ai pellegrini.

Domenica 28 aprile, i Bagni di Nerone saranno aperti ai visitatori e il Professor Mauro Ronzani dell’Università di Pisa illustrerà la storia di San Torpè, seguito dalla visita guidata dell’archeologo Dott. Antonio Campus.

La giornata culminerà con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di San Torpè e l’investitura dell’Ambasciatore della Parte di Tramontana del Gioco del Ponte.

Lunedì 29 aprile, giorno della festa liturgica di San Torpè, l’Arcivescovo Metropolita di Pisa celebrerà la Santa Messa alla presenza dei Sindaci di Pisa e Saint-Tropez e dei pellegrini francesi. Successivamente, l’Amministrazione Comunale accoglierà i pellegrini con il tradizionale “vin d’honeur” presso la Sala delle Baleari.

Il Sindaco di Pisa sarà presente a Saint-Tropez nei giorni 16, 17 e 18 maggio, su invito del Sindaco della città francese, per assistere alla tradizionale Bravade in onore di San Torpè. Durante l’evento, il simulacro del Santo sarà portato in processione per le vie della città, seguito da festeggiamenti e salve di fucile a salve.

San Torpè, soldato romano convertitosi al cristianesimo, subì il martirio della decollazione sulle spiagge pisane nel 68 d.C. La sua testa è custodita gelosamente nella chiesa ai Bagni di Nerone, oggi officiata dai Padri Carmelitani Scalzi. La figura del Santo è stata venerata a Pisa nel corso dei secoli, e il suo culto è stato mantenuto vivo grazie al costante pellegrinaggio dei francesi da Saint-Tropez.

Last modified: Aprile 26, 2024